Vlada bo v četrtek obravnavala uskladitev pokojnin za 4,5 odstotka

Premier Robert Golob je danes na prvi dan redne seje DZ zagotovil, da bo vlada v četrtek obravnavala predlog, po katerem se bodo pokojnine redno uskladile za 4,5 odstotka. Predlog je po njegovih besedah že v vladnem postopku. Poleg tega je napovedal, da bodo na Ekonomsko-socialni svet posredovali predlog za takšno zvišanje minimalne plače.

Sicer pa je zagotovil, da bo vlada skupine, ki potrebujejo pomoč, obravnavala enako. »Vse skupine si zaslužijo enako obravnavo in vpeljali bomo tisto, kar do zdaj nobeni vladi ni uspelo. Da bomo namreč vse skupine nagovarjali istočasno, ne pa vsako posebej vsaka dva meseca,« je poudaril. Inflacija je namreč po njegovih besedah za vse enaka in zato bo tudi vlada obravnavala vse enako, je dejal v odgovoru na ustno poslansko vprašanje Zvonka Černača iz SDS, ki so ga zanimali ukrepi vlade za omilitev revščine denimo zaradi visoke inflacije in cen energentov.

Golob je glede inflacije dejal, da je bila ta junija na medletni ravni 10,4-odstotna, julija se je povzdignila na 11 odstotkov, septembra pa je padla pod 10 odstotkov, kar po njegovem opozorilu pomeni, da inflacija v času aktualne vlade pada.

Ob tem pa se zaveda, da ljudje še kako čutijo inflacijo, zato vlada, ki jo vodi, sprejema ciljne ukrepe. Z njimi na eni strani regulira cene energentov in na drugi strani sledi cenam hrane. Zaradi uvedenega primerjalnika cen se je osnovna košarica v enem mesecu znižala za 15 odstotkov. Učinki so zelo konkretni, zato bodo košarico razširili še na ostale prehrambene izdelke. Na ta način želijo izvajati pritisk na trgovce, da bodo znižali cene za osnovne prehrambne produkte v vseh trgovinah na najnižjo možno raven, je dejal.

Glede ukrepov na področju energetike pa je spomnil, da so najprej znižali DDV. Cene električne energije in zemeljskega plina so za končnega odjemalca danes v Sloveniji med najnižjimi v Evropi, je opomnil. Če omenjenih ukrepov ne bi sprejeli, bi inflacija po uradnih podatkih urada za makroekonomske analize in razvoj znašala 12 odstotkov in več, je dodal.

V povezavi s ciljnimi ukrepi za najranljivejše skupine je spomnil, da so letos za ciljne ukrepe za najranljivejše namenili več kot 100 milijonov evrov. »To je edini pravi princip in tega se poslužujejo povsod po Evropi. Nihče v Evropi ne meče več helikopterskega denarja, ker je to neučinkovito,« je dejal.