Vlada zaspala pri reševanju mejnega vprašanja

Kako Slovenija reagira na napovedano razlasitev izključne ekonomske cone s strani Italije in Hrvaške za Slovenijo v kontekstu arbitražne razsodbe o razmejitvi med Slovenijo in Hrvaško, predvsem pa v kontekstu dejstva, da je Slovenija pomorska država z dostopom do odprtega morja?