Janša: 70-odstotno precepljenost lahko dosežemo do začetka poletja

Prenašamo novinarsko konferenco s premierom Janezom Janšo in ministrom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janezom Ciglerjem Kraljem, osrednji temi sta cepljenje in osmi protikoronski paket.

Izjave lahko spremljate v videu:

Portal sledilnika za covid-19 navaja, da so doslej s prvim odmerkom cepiva na območju Slovenije cepili 43.081 oseb, kar je okoli dva odstotka prebivalstva. V tem tednu je sicer k nam prišla manjša pošiljka cepiva podjetij Pfizer in BioNTech od predvidene, porabili jo bodo za druge odmerke za tiste, ki so med prvimi prejeli prvi odmerek. Cepljenje je v Sloveniji steklo 27. decembra , torej pred dobrimi tremi tedni. Kot je znano, so najprej cepili stanovalce domov za starejše, sledili so najbolj izpostavljeni zaposleni v zdravstvu in domovih, nato še drugi zdravstveni delavci in najstarejši prebivalci, ki ne živijo v domovih za starejše.Kot je uvodoma povedal premier Janša, si je Slovenija zagotovila 0,74 odstotka cepiv, konkurira pa še za več. Številke bodo morda višje. Naročena in že odobrena cepiva za Slovenijo znašajo okoli 2.757.000 odmerkov Pfizerja in 470.000 Moderne. Skupno tevilo odmerkov bo znašalo 3.227.948. 70-odstotno precepljenost lahko dosežemo do začetka poletja, je napovedal premier.Slovenija je v preteklih tednih prejemala okoli 16.500 odmerkov cepiva na teden, ta teden pa polovico predvidene pošiljke. Pri Pfizerju in BioNTechu so sicer zagotovili, da se bodo prihodnji teden vrnili na prvotne količine dobav za EU.V prejšnjem tednu je Slovenija prejela tudi prvo pošiljko Moderninega cepiva. Šlo je za 1200 odmerkov cepiva, pri čemer so 600 odmerkov že porabili, preostalih 600 pa bo namenjenih drugemu odmerku. Naslednjo pošiljko 2000 odmerkov tega cepiva predvidoma pričakujejo v ponedeljek, 25. januarja.