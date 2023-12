Vloge za pomoč sprejemajo še do 31. decembra

Prebivalke in prebivalci, prizadeti v avgustovskih poplavah, lahko, če tega še niso storili, le še do konca decembra na centrih za socialno delo oddajo vloge za izredno denarno pomoč za poplave in za kritje stroškov najetega stanovanja oziroma uveljavljajo preostale ukrepe. Skladno z zakonom o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 se roki za uveljavljanje pravic oziroma za oddajo vlog iztečejo 31. decembra, so sporočili z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Do danes so centri za socialno delo na podlagi tega zakona prejeli 8215 vlog, od katerih je bilo 7920 že odločenih in za ta namen izplačanih 49.037.221,88 evra.

Izredna denarna pomoč kot solidarnostna pomoč

Vse žrtve poplav in plazov iz avgusta 2023 so lahko upravičene do izredne denarne socialne pomoči v obliki solidarnostne pomoči ne glede na dohodek ali premoženje. Izplačana bo kot enkratni znesek v višini največ sedem minimalnih dohodkov samske osebe ali družine, vendar ne več kot višina škode.

Samska oseba tako na primer prejme do največ 4918,62 evra, štiričlanska družina do največ 11.466 evrov, par brez otrok pa do največ 7622,30 evra.