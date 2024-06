Vložen zakon, ki bo manjšincema omogočil dve funkciji

Kot vse kaže, so v Gibanju Svoboda počakali na evropske volitve in šele v minulem tednu vložili spremembo zakona o poslancih, ki bo, kot smo poročali, manjšinskima poslancema omogočil dodatno opravljanje funkcij v italijanskih in madžarskih samoupravnih narodnih skupnostih.

Podpisana pod predlogom je formalno sicer le Janja Sluga, poslanka Gibanja Svoboda in predsednica mandatno-volilne komisije, a pogovori so – kot so nam potrdili vpleteni – potekali v širši sestavi. Pobuda pa je, kot je mogoče razumeti, prišla od manjšinskih poslancev, ki sta imela v preteklosti zaradi »kopičenja« funkcij težave.

Predlog Janje Sluge sicer navaja, da bi morali po njihovem mnenju tudi pri poslancih manjšin upoštevati analogijo, da poslanci lahko opravljajo funkcije v političnih strankah, saj zastopata interese manjšin, a se nato v nadaljevanju vseeno sklicujejo na stališče vrhovnega sodišča, ki ga je zavzelo v primeru tožbe poslanca madžarske manjšine Ferenca Horváth​a zoper odločitev Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), da samoupravnih narodnih skupnosti ni mogoče primerjati s političnimi strankami.

Horváth​ove pritožbe zoper odločitve o nezdružljivosti funkcij so sicer večinoma še v teku.

Na KPK so nam ob napovedih teh sprememb dejali, da bi bilo pred spreminjanjem ureditve, ki bi se nanašala prav na poslanca narodne skupnosti, po njihovem mnenju primerno počakati na končno rešitev teh vprašanj na sodišču. Sami si želijo, da sodišče razsodi vsebinsko. K spremembam ureditve in poenotenju zakonske ureditve pozivajo že dolgo, a na načelni ravni zagovarjajo stališče, da kopičenje funkcij oziroma sedenje na dveh stolčkih praviloma ni v javnem interesu.

Odgovori poslanskih skupin na te spremembe so zadržani, saj jih je večina opazila šele po našem opozorilu in jih še preučuje. Le v Levici so nam odgovorili, da jih ne bodo podprli.

Prav tako je pričakovati tudi še odziv skupnosti. V državnem zboru ga pričakujejo do 22. julija. Nekaj posamičnih kritičnih zapisov na račun obeh poslancev – skupnosti sta v zadnjem času glede nekaterih vprašanj precej razdeljeni – se je sicer že pojavilo.