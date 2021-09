Voda v Moderni galeriji vdrla v del depojev, škodo morajo še oceniti

Poplavljena razstavna dvorana. FOTO: Dejan Habicht/Moderna galerija

Natančen pregled vseh del morajo še opraviti

Posledice neurja v Moderni galeriji. FOTO: Dejan Habicht/Moderna galerija

Neurje pustošilo tudi v Drami

Kot je za STA povedal vodja službe za odnose z javnostjo v Drami Jernej Pristov, je med predstavo Požigalci na Velikem odru voda začela vdirati skozi streho. Na oder in v zaodrje je tekla v potokih, zaradi česar so predstavo morali prekinili, hkrati pa evakuirati gledalce in izklopiti elektriko.



»Voda je lila po hodnikih, zajela zgornje in spodnje lože, tudi Šugmanov salon in kavarno, veliko se je je ujelo pri blagajni, kjer je zalila tudi računalniško opremo,« je stanje opisal Pristov. Dodal je, da so se za električno opremo bali predvsem v lučni kabini, ki jo je meteorna voda prav tako zalila.



»Električna razsvetljava in računalniška oprema sta ostali nepoškodovani. Razni zahtevnejši električni pripomočki, ki se uporabljajo med predstavo, pa so trenutno še v testiranju,« je dejal. Zaradi odstranjevanja posledic neurja so nocojšnjo in petkovo predstavo Požigalci odpovedali, hkrati danes v hiši ne poteka nobena vaja.

Včerajšnje hudo neurje z močnim deževjem je pustošilo tudi v prostorih Moderne galerije, kjer je voda vdrla v več prostorov. Še zlasti je prizadeto desno krilo Moderne galerije, ki so jo sicer temeljito obnovili med letoma 2007 in 2009. Voda je prodrla tudi v del depojev, namenjenih shranjevanju umetnin.Za oceno morebitne škode na fondu umetnin iz stalne zbirke je še prezgodaj, je danes povedala predstavnica MG+MSUM za stike z javnostjo. »Bilo je katastrofično, voda je tekla celo iz luči,« je opisala včerajšnjo situacijo.Včeraj so v desnem krilu ravno postavili razstavo Picassovih grafik, sledil je dogodek s slavnostnimi gosti, veleposlaniki, tik zatem pa so morali dela reševati pred uničenjem. To jim je uspelo pravočasno, so zapisali v sporočilu za javnost.Kot so zapisali, je stavba Moderne galerije zelo poškodovana in trenutno ne omogoča ponovne postavitve razstave. Voda je vdrla tudi v depoje, kjer so nam pri reševanju umetnin na pomoč priskočili gasilci in tako jim je uspelo večino del spraviti na varno. A stanja dokončno še niso ocenili.Zaradi poškodovane strehe, notranjih prostorov in električne napeljave je Moderna galerija začasno zaprta, oceno celotne škode bodo opravili v prihodnjih dneh, prav tako bodo opravili natančen pregled vseh del, ki so bila izpostavljena vodni ujmi.Posebej se zahvaljujejo vsem, ki so bili v času neurja v prostorih Moderne galerije in so pomagali pri reševanju umetnin. Kot dodajajo, Muzej sodobne umetnosti na Metelkovi ni bil prizadet in deluje po običajnem urniku.