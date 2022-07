Voda zaliva podvoze in kleti, poplava tudi v UKC

Nekatere predele Slovenije so znova zajele nevihte. Zaradi obilnih padavin je zaprtih več cest v Ljubljani, saj je na cestišču preveč vode, predvsem je zalitih več podvozov.

Po poročanju Prometno-informacijskega centra je zaradi vode zelo oviran promet na severni ljubljanski obvoznici v obe smeri. Zaradi poplave je zaprtih tudi več cest v notranjosti obroča, predvsem v Šiški. Zalit je podvoz na Celovški cesti in na Drenikovi cesti, prav tako imajo vodo v številnih ljubljanskih kleteh. Pri 24 ur celo poročajo, je poplavilo nekatere dele ljubljanskega UKC.

Gasilske enote posredujejo na 64 intervencijah, med katerimi prevladujejo zalite kleti in podrta drevesa, so zapisali na facebook strani Gasilske brigade Ljubljana. Krajane prosijo, da poskrbijo za lastno varnost ter v primeru potrebe po pomoči gasilcev pokličejo na številko 112, ustrezno pomoč pa jim bodo poslali v najkrajšem času.

Težave so bile tudi na Dunajski cesti, kjer se je pri AMZS podrlo drevo. Nevihta, ki je povzročila težave v Ljubljani, se je sicer pričela okoli 20.30. Po podatkih Agencije za okolje je v Ljubljani med 20. in 22. uro padlo 45 mm dežja.

Ne peljite, če je pred vami zalita cesta

Za vse voznike zato velja opozorilo, naj ne zapeljejo v podvoz, če vidijo, da je poplavljen, saj bodo zgolj uničili svoj avtomobil. V primeru toče nikoli ne ustavljajte niti v predorih in pod nadvozi.

Podrto drevo na Dunajski cesti v Ljubljani pri AMZS. FOTO: Bralec Borut/Slovenske novice

Neurja so divjala tudi drugje po Sloveniji. Tako je bilo v Vipavski dolini in na Krasu, prav tako so neurja povzročala škodo na Štajerskem, Gorenjskem ... V številnih delih Slovenije so na pomoč klicali tudi gasilce.

Največkrat so gasilci posredovali na območju Blok, Cankove, Dravograda, Dupleka, Maribora, Metlike, Poljčan, Radeč, Radelj ob Dravi, Radovljice, Ribnice na Pohorju, Svete Ane, Štor, Velenja, Vojnika in Žalca.

Ponoči se bo delno zjasnilo

Po napovedi agencije za okolje bodo zvečer še nastale posamezne nevihte. Ponoči se bo delno zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18, na Primorskem do 20 stopinj Celzija. V sredo bo precej jasno, ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 °C.