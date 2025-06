Vode le toliko, kot bi bili že konec julija

V nadaljevanju preberite:

Suša te dni vzbuja tudi večjo pozornost odgovornih za preskrbo z vodo v slovenski Istri. »Razmere niso alarmantne in daleč od tistih v katastrofalno sušnem letu 2022,« nas je pomiril direktor Rižanskega vodovoda Koper Martin Pregelj, »toda razmere na naših črpališčih so takšne, kot so bile ob lanskem (sicer bolj deževnem) koncu julija. Že v začetku julija bomo prisiljeni črpati podtalnico.«

Med tednom je Rižanski vodovod v omrežje dobavljal po 350 do 380 litrov vode na sekundo, ob praznikih in koncu tedna pa že 410 litrov na sekundo, kar je običajno za glavno poletno sezono. Doslej so dve tretjini teh količin črpali iz svojih vodnih virov v Istri, dobro tretjino pa so jo kupovali iz Kraškega vodovoda Sežana in Istrskega vodovoda Buzet (po približno polovico iz vsakega od obeh virov zunaj slovenske Istre). Z obema vodovodoma so dogovorjeni, da bodo čez nekaj dni začeli črpati večje količine. S Krasa bo do koprske vodarne v Cepkih lahko priteklo 110 litrov na sekundo, iz istrskega vodovoda pa bodo količino podvojili na pogodbenih 150 litrov na sekundo.