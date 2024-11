Vodenje Nuka prevzema dr. Jana Kolar

Z ministrstva za kulturo so sporočili, da je ministrica Asta Vrečko po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta javnega zavoda za obdobje petih let z možnostjo ponovnih imenovanj za ravnateljico javnega zavoda Narodna in univerzitetna knjižnica (Nuk) imenovala dr. Jano Kolar, ki bo mandat nastopila 1. decembra 2024.

Dr. Kolarjeva je izvršna direktorica CERIC-ERIC, evropske raziskovalne infrastrukture, ki se osredotoča na karakterizacijo materialov in biomaterialov. V preteklosti je predsedovala Evropskemu strateškemu forumu za raziskovalne infrastrukture (ESFRI), ki usmerja razvoj evropske politike na področju raziskovalnih infrastruktur. Bila je tudi generalna direktorica za znanost in tehnologijo ter članica svetovalnega odbora avstrijskega ministra za znanost, za kar je prejela zlati znak za zasluge Republike Avstrije.

V preteklosti je v Narodni in univerzitetni knjižnici vodila raziskave na področju ohranjanja kulturne dediščine, za kar je prejela Zoisovo priznanje za znanstvene dosežke. Njeno raziskovalno delo je navdihnilo film Pisma iz Egipta, so še zapisali na ministrstvu.