Vodja Vizjakovega kabineta potrjen na vrh Elektra Ljubljana

Nadzorniki Elektra Ljubljana, ki so včeraj prekinili sejo, so danes le potrdili novega predsednika uprave, to je vodja kabineta ministra za okolje in prostor Aleksander Zupančič. Polni štiriletni mandat mu začne teči 6. februarja.

Elektro Ljubljana od 5. novembra lani, ko so razrešili Andreja Ribiča, začasno vodi Marjan Ravnikar. Nadzorniki pod vodstvom Božidarja Godnjavca, zaposlenega na ministrstvu za infrastrukturo, pa so imeli, kot smo izvedeli, že od razrešitve Ribiča na zalogi predlog, da za predsednika uprave potrdijo Zupančiča. Godnjavec, ki je edini pristojen za izjave, se na naša sporočila še vedno ni odzval.

Aleksander Zupančič, ko je še bil direktor Komunale Brežice. FOTO: Osebni arhiv

Ribiča so uradno razrešili zato, ker je zavlačeval s prodajo deleža Elektra Ljubljana v družbi Gen EL, ki obvladuje polovični delež Gen-I. Nekdanji predsednik uprave Elektra Ljubljana je vložil tožbo, medtem pa je Gen energija že vpisala lastninsko pravico na še polovico družbe Gen EL, kar pomeni, da je Gen-I posredno povsem v državni lasti. Tudi ta posel je predmet tožbe, Ribič vztraja, da je bil delež v Gen EL vreden bistveno več, kot je zanj dala Gen energija, in da ga Elektru Ljubljana ne bi bilo treba prodati.

Zupančič je sicer 11. aprila lani začel štiriletni mandat nadzornika Petrola, kjer je Vizjak manjši delničar. Pred njegovim imenovanjem v ta nadzorni svet je bilo nekaj očitkov, da je Zupančič v kazenskem postopku in da je poleg vodenja kabineta ministra ostal v podjetniških vodah. Ukvarja se s psihoterapijami in življenjskim »coachingom«, je navedel v kandidaturi za nadzornika Petrola.