Koalicija pri Igorju Zorčiču, ki pa za zdaj odstopil ne bo

Pavel Gantar, nekdanji predsednik državnega zbora, je s funkcije odstopil, ko je njegova tedanja stranka Zares zapustila koalicijo.



Bi v aktualnem primeru poskusa zamenjave prvega moža parlamenta ravnal enako? »Ne,« je odločen. »Igor Zorčič je doslej igral pametno in naj tako zadevo odpelje do konca in naj ne popusti pritisku – če je namreč prišlo tako daleč, naj se teh 47 podpisov preveri tudi na glasovnicah na tajnem glasovanju ob predlogu za njegovo razrešitev,« ocenjuje. Gantar še meni, da bo koalicija lažje zbrala glasove za Zorčičevo razrešitev, kot za imenovanje Jožefa Horvata (NSi) za novega predsednika državnega zbora.

Vodje koalicijskih poslanskih skupin SDS, NSi in SMC so se 15. uri sestali s predsednikom državnega zboraSoočili so ga s 47 poslanskimi podpisi,ki so jih zbrali kot spodbudo, naj odstopi s te funkcije. Poleg koalicijskih poslancev so med podpisniki tudi poslanci Desusa, SNS in manjšinska poslanca. »Njegovo odločitev pričakujemo do začetka naslednjega tedna,« je pojasnil vodja poslancev SDS, sicer naj bi vnovič vložili predlog za njegovo razrešitev.Vprašanju, s koliko podpisi podpisi bodo vložili vnovičen predlog za razrešitev – na zadnjem tajnem glasovanju je za to glasovalo 45 poslancev – torej eden premalo –, če Zorčič ne bo odstopil, se je Krivec izognil. »Lahko, da bo podpisov še več,« je odvrnil.Igor Zorčič je že izpostavil, da za zdaj ne bo odstopil, saj podpisi za njegovo razrešitev niso bili oštevilčeni, prav tako pa niso imeli priložene nobene zahteve.Poslanec italijanske narodne skupnostinam je pred tem sicer že potrdil, da gre za poskus oziroma poziv, naj Zorčič odstopi s funkcije predsednika državnega zbora. Kot je pojasnil, pa sam predloga za razrešitev, ki naj bi sledil, če Zorčič ne bo odstopil, ne bo podpisal. »Podpisi tudi če so, je glasovanje vseeno tajno,« je dodal pomenljivo. Sam meni, da bi bilo ob trenutnih razmerah v Sloveniji, ki so napete, najbolje, da bi bil sklenjen dogovor med koalicijo in opozicijo – tako glede delitve mest v parlamentarnih odborih kot tudi odstopa predsednika državnega zbora, ki glede na parlamentarno prakso vselej pripada koaliciji, ki ima po njegovi oceni s podporniki 45 glasov, medtem ko se on in Ferenc Horváth opredelita glede na vsebino predloga. »Zagotovo se pri kakšnem zakonu, ki je po najinem prepričanju sporen, ali glasujemo proti ali se vzdržimo, kot sem storil tudi sam pri združitvi regulatorjev v dve agenciji,« je pojasnil.