Vodji poslancev SD in Svoboda enotna o odhodu ministrice, bi moral oditi še kdo?

V vrstah SD je veliko nervoze, nekateri celo ocenjujejo, da bi morala stranka zapustiti koalicijo, vendar razprave o tem (še) niso zares začeli. Na izrednem kolegiju so se danes zjutraj zbrali njegovi člani in skupaj s Tanjo Fajon, predsednico stranke, razpravljali, kako naprej. Kolegij imajo sicer običajno ob torkih, nedeljski pogovor torej kaže izjemno napete razmere v stranki.

Jutri je po naših informacijah pričakovati sklic predsedstva stranke, ki je v ponedeljek odreklo podporo pravosodni ministrici ter sklic konference stranke. Konferenca je najvišji organ SD med kongresoma. Ob današnjem preigravanju možnih scenarijev sicer ni bila sprejeta nobena konkretna odločitev.

V skopem sporočilu za javnost po jutranjem kolegiju so v SD zapisali le, da so v nedeljo zjutraj govorili »o aktualnih zadevah stranke in vsebinskih vprašanjih, ki bodo v državnem zboru in na vladni agendi v prihodnjem tednu«.

Po naših informacijah pa so se pripravljali tudi na odločitve, ki jih bo stranka sprejela, če premier ne bo razrešil pravosodne ministrice, ki je objektivno odgovorna za malomarnosti ob nakupu spornega objekta.

Zaradi narave obtožb Dominike Švarc Pipan glede članov SD lahko zaključke podajo le pristojni organi, so sicer SD zapisali v odzivu, ki ga je ob aktualnem dogajanju zahteval premier Robert Golob. Ob tem vztrajajo, naj Golob ministrico razreši in spoštuje odločitev predsedstva stranke. V nasprotnem primeru pa se bodo po napovedih predsednice SD Tanje Fajon v koaliciji morali pogovoriti »o zaupanju«.

Aferi, ki pretresa SD in tudi koalicijo, saj v stranki niso zadovoljni zaradi odlašanja predsednika vlade glede njihove zahteve za razrešitev ministrice, se seveda nismo mogli izogniti niti v tokratnem podkastu Moč politike. Gosta, Borut Sajovic, vodja poslanske skupine Gibanja Svoboda, in Jani Prednik, ki vodi poslansko skupino SD, sta bila enotna v prepričanju, da bo morala ​Dominika Švarc Pipan zaradi objektivne odgovornosti oditi.

To naj bi se – kot je mogoče razumeti – zgodilo v kratkem, po pričakovanjih naj bi odločitev padla jutri.

»Namen nabave dodatnih prostorov za potrebe pravosodja je bil dober, izvedba pa katastrofalna, odgovornost ministrice je objektivna. Pogodbo o nakupu je podpisala in v politiki se ve, da ko si objektivno odgovoren, je ta odgovornost nesporna, moraš jo prevzeti in se umakniti,« je ocenil Sajovic. Odhajajoči minister ni preiskovalec, nima pooblastil in po besedah Sajovica se krade čas temu, da se zgodba hitro in učinkovito razišče. Jani Prednik pa je dodal, da se ne spomni, da v preteklosti predsedniki vlad ne bi sledili svojim koalicijskim partnerjem in ponovil pričakovanja SD do predsednika vlade glede razrešitve ministrice.

Bi glede na to, da je s prstom naj pokazala tudi pravosodna ministrica in ga obtožila direktnega vmešavanja v posel oditi tudi glavni tajnik stranke Klemen Žibert? Če se bodo izkazale nepravilnosti, je odločitev po Prednikovih besedah jasna.

Sam pa je na vprašanje o odhodu dejal: »Ne razmišljam o tem, da bi odstopil ali se začasno umaknil, saj s samim nakupom stavbe nimam nič, seveda pa sledim besedam predsednice Tanje Fajon, da bomo ukrepali, če se bo dokazalo, da je bilo storjeno kaznivo dejanje.«

Kot je znano, imajo v SD ambiciozne želje na evropskih volitvah, k čemur je prikimal tudi Prednik in najverjetneje tudi to eden od razlogov, zakaj tako hitijo z zapiranjem afere. Govorili smo o listah strank, pa njihovih kandidatih in tudi to, kdo bi moral izbrati evropskega komisarja?

Po letu, ki naj bi bilo reformno, a to ni bilo, smo se dotaknili tudi sprememb, ki jih še kar čakamo, tudi zdravstvene in davčne, ter vprašali, kaj menita o tem, da je vino obdavčeno enako kot hrana in ne kot alkoholna pijača.