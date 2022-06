Vodstvo o okrnjenem programu, stavkovni odbor programov ne bi krčil

»Gledalke in gledalce obveščamo, da bo v ponedeljek, 20. junija 2022, od 14. ure do 23. ure zaradi stavke Koordinacije novinarskih sindikatov RTV Slovenija, enega od treh reprezentativnih sindikatov na RTV Slovenija, okrnjene dnevnoinformativne vsebine Televizije Slovenija,« je sporočil generalni direktor Andrej Grah Whatmough v nasprotju s tem, kar zagotavljajo v stavkovnem odboru, da programov ne bodo krčili.

»Ker stavkamo za drugačno javno RTV tudi in predvsem v interesu javnosti, se je stavkovni odbor že v izhodišču odločil, da programov RTV Slovenija ne bomo krčili ali prekinjali, kot počne sedanje vodstvo javnega zavoda, marveč le nadgradili s stavkovnimi vsebinami,« je že včeraj sporočila novinarka Helena Milinković, predsednica generalnega vodstva stavkovnega odbora novinarskih sindikatov RTV Slovenija in Predsednica Koordinacije novinarskih sindikatov RTV Slovenija.

Na navedbe in ukrepe generalnega direktorja RTV Slovenija so se odzvali v izjavi za javnost ob 12.30, ki smo jo prenašali v živo.

Kot so še opozorili v stavkovnem odboru, je nezakonito tudi navodilo generalnega direktorja, da naj enote pripravijo sezname stavkajočih, ker bo to podlaga za neizplačilo njihovih plač. Protizakonito je tudi njegovo rožljanje z disciplinskimi in odškodninskimi sankcijami delavcem, ki bi dejansko pri opravljanju svojih delovnih obveznosti spoštovali stavkovna navodila.

»Z izdanimi navodili pa so izpolnjeni vsi znaki kaznivega dejanja po drugem odstavku 200. člena Kazenskega zakonika, zato generalnega direktorja pozivamo, da jih nemudoma umakne, sicer bomo prisiljeni v uporabo sodnega varstva,« so jasni.