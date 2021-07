Vodstvo varovanja z ukazom za 16 sekund prehitelo Jenulla

Nakazovalo na množične kršitve



Policisti mirno še ne spijo

Uporaba prisilnih sredstev zakonita

Prvi mož policije je zanikal, da bi bil nadzor izveden zaradi kritike dela politike nad ravnanjem policije. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

»Kdor dela, tudi greši,« je postopke policistov na neprijavljenem shodu ob praznovanju Dneva državnosti označil generalni direktor policijein s tem že nakazal, da so bile v nadzoru ugotovljene določene nepravilnosti. Gre sicer za precej razvpit nadzor, ko so je zaradi ukrepanja in pridržanja predstavnikov tako imenovanih rumenih jopičev na policiste z dela politike usul plaz kritik. Sledil je podroben pregled dogajanja.Olaj se je sicer policistom zahvalil za odlično opravljeno delo, saj so preprečili množično kršitev javnega reda in miru.V nadzoru nad delom Policijske uprave Ljubljana, kjer so med drugim ugotavljali tudi, ali je policija ukrepala na poziv enega od udeležencev protestne ljudske skupščine (, op. p.), kar je kmalu po dogodku v tvitu zapisal tudi premier, so ugotovili, da so bili postopki policije upravičeni in zakoniti. Prav tako uporaba prisilnih sredstev.Nadzorniki so za kritičen čas opravili pregled vsebin videoposnetkov policijskih kamer in ogled videoposnetkov spletnih omrežij. Prav tako so nadzorniki poslušali posnetke policijske telefonske komunikacije in komunikacije preko policijskih radijskih zvez.Kot je povedal Olaj, so ukrepi in pridržanje 13 udeležencev shoda, ki pripadajo skupini rumenih jopičev v javnosti sprožili dvome in ugibanja, in sicer, ali je policija svoje delo opravila nepristransko; strokovno in zakonito; omogočila vsem udeležencem shoda enako udejanjanje ustavnih pravic in ali so zoper rumene jopiče ukrepali zaradi in na poziv govorca iz skupine pripadnikov protestne ljudske skupščine.»Izražen dvom v javnosti, ali je policija sprejela odločitev o ukrepanju zoper skupino rumenih jopičev zaradi pozivanja govorca protestne ljudske skupščine, je s kronološkim prikazom prepričljivo ovržen,« je pojasnil Olaj.»Odstranite rumene jopiče s Prešernovega spomenika,« je bilo nekaj pred 19. uro navodilo vodstva varovanja Policijske uprave Ljubljana posebni policijski enoti, ko jih je to obvestilo, da so rumeni jopiči prišli na kraj, kjer je druga stran pripravljala oder za protestni shod, bili pa so gluhi za opozorila policistov. Kazalo je namreč, da lahko zaradi tega pride do množične kršitve javnega reda in miru.Tako policija ni ukrepala na poziv Jenulla, saj so, kot kaže soslednje dogodkov, dobili navodilo vodstva varovanja 16 sekund preden jih je Jenull pozval: »Odstranite neonacistično sodrgo, če ne jih bomo mi.«Nadzornike je zmotilo le, ker so tako policisti rednega sestava kot pripadniki posebne policijske enote ukrepali zgolj zoper predstavnike rumenih jopičev, proti štirim protestnikom na drugi strani, ki so prav tako kršili javni red in mir, pa ne.Ali bodo zoper policiste, ki so po oceni nadzornikov neupravičeno pogledali skozi prste nekaterim udeležencem protestne ljudske skupščine, kakor koli ukrepali, bo znano v prihodnjih dneh.»Nadzorniki so ugotovljene nepravilnosti in še druge opisali in predlagali, da se pristopi k ugotavljanju odgovornosti, s čimer se strinjam,« je še dejal Olaj.Prvi mož policije je glede tega dejal: »Policija mora zagotoviti vsem enake pravice svobode izražanja. Če kateremu policistu to do zdaj ni bilo jasno, mu bo v naslednjih dneh.«Nadzor je pokazal, da je policija pri uporabi prisilnih sredstev ravnala zakonito in sorazmerno. Nekaj kritik je letelo le na najmilejši ukrep, to je ukaz, saj, da policisti kršiteljem niso pojasnili, zakaj je ukaz in kaj sledi, če jim ne prisluhnejo. Vezanje, vklepanje, odrivanje in pridržanje, pa so bili upravičeni in zakoniti prisilni ukrepi.Do tega, da so morda rumeni jopiči prišli na Prešernov trg izključno z namenom povzročanja konfliktov, se policija ni opredelila. So pa pri enemu zasegli tudi električni paralizator.Nadzorna skupina je že izdala navodila, kako naj policija v podobnih primerih, kot je bil opisani, ukrepa. Je pa Olaj zanikal, da bi bil nadzor izveden zaradi pričakovanj politike, natančnje premierja Janše in notranjega ministra, saj sta bila oba nad ravnanje policije začudena oziroma kritična., vodja oddelka za javni red in mir v Upravi uniformirane policije, je ob tem izpostavil, da pri nepriljavljenih shodih policija nima sogovornika, s katerim bi izdelali varnostni načrt in se ustrezneje pripravili. Zato je celotno varovanje na plečih policije, ki prav zaradi tega, ker ne ve, kaj se pričakuje, navadno vpokliče več policistov.