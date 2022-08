Vojska miri: zaradi vaj ne bo gorelo

V nadaljevanju preberite:

Strelsko urjenje na strelišču Bač je pri domačinih na Pivškem vzbudilo strah pred novimi požari, saj se še dobro spomnijo, kako se je pred leti med streljanjem vžgala posušena podrast na 250 hektarjih. V Slovenski vojski mirijo, da so to urjenje pridobili vsa potrebna dovoljenja, da je strelišče namensko zgrajeno tako, da zagotavlja najvišjo možno zaščito pred požarom, streljanje pa so v skladu s protokolom spremljali gasilci.