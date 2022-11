V šestem poskusu Šrotu očitno ne bo uspela zmaga v prvem krogu

V Mestni občini Celje se za županski stolček poteguje pet kandidatov. Do 16. ure je volilo 26,6 odstotka volilnih upravičencev v Celju. Bojan Šrot, ki celjsko občino vodi od leta 1998, se poteguje za sedmi mandat. Dejal je, da so z nizko volilno udeležbo ljudje tudi nekaj povedali. Dodal je, da je v predvolilni kampanji pogrešal več vsebine. Po preštetih dobrih 80 odstotkih glasov je Šrot zbral slabih 47 odstotkov glasov, Kovač pa dobrih 33 odstotkov.

Že ob najavi kandidature je bil Šort sicer prepričan, da bo slavil v prvem krogu, kot že petkrat doslej: »Bilo bi smešno, če bi ob začetku volilne kampanje rekel, da pričakujem poraz. Mislim, da sem kompetenten kandidat, da funkcijo obvladam. Gledam na župansko funkcijo kot način življenja in jo živim 24 ur na dan. Za mestni svet pa tudi pričakujem, da so volivke in volivci prepoznali, da je Celjska županova lista dobro delala štiri leta in da smo bili ves čas tudi spoštljivi v med političnem dialogu, da imamo dober program. Kakor koli se bodo pa volivci odločili, bomo sprejeli. Na volitve ne gledamo kot na bitko na življenje in smrt, ampak da predstavimo svoje stvari, ljudje pa se naj odločijo.«

Poleg Bojana Šrota se za župana potegujejo še Matija Kovač, ki edini v Celju kandidira s podpisi volivcev, Uroš Lesjak iz Gibanja Svoboda, Primož Brvar iz SD in Sandi Sendelbah iz Liste za Celje.