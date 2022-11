Brez koalicije po volitvah

Prvič v zgodovini mestne občine Slovenj Gradec volivci in volivke niso imeli izbire med županskimi kandidati. Edini kandidat in zmagovalec volitev je aktualni župan Tilen Klugler. Tokrat se je na volitve podal z listo, ki je nosila njegovo ime, in sicer kot neodvisni kandidat s podporo volivcev. Njegovo kandidaturo sta javno podprla Gibanje Svoboda in Socialni demokrati.

»Pričakujemo dober rezultat. Ne glede na to, kdo bo izvoljen v mestni svet, si želim, da bi vsi v njem delali v dobro meščank in meščanov. Koalicije v mestnem svetu po volitvah ne bo. Veselim se dela in izzivov v prihodnjih štirih letih,« je izjavil Klugler.

Sedeži v mestnem svetu se bodo v Slovenj Gradcu tokrat razporedili drugače kot na prejšnjih volitvah, saj se za mestni svet poteguje sedem list, leta 2018 pa jih je bilo kar štirinajst.

Tilen Klugler ni bil nikoli pripadnik kakšne izmed političnih strank. Na volitvah 2018 se je pojavil kot novinec in v drugem krogu tesno, s 311 glasovi premagal takratnega župana Andreja Časa.