Brezposelni izginili iz volilnih programov strank

Sloveniji je med epidemijo uspelo ohraniti visoko stopnjo zaposlenosti in morda so tudi zato položaj delavcev, brezposelnost in drugi izzivi trga dela skoraj popolnoma izginili iz volilnih programov strank. Vseeno pa se na področju trga dela Slovenija srečuje z veliko izzivi. Pogledali smo izzive trga dela in kaj o njih pišejo stranke v svojih volilnih programih. Stranke smo tudi vprašali kako bodo financirale socialne blagajne, kako bodo izboljšale mednarodno konkurenčnost Slovenije in ali bodo zaradi tega zvišali ali znižali obdavčitev plač.