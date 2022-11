Ko se ji bo 23. decembra čez pet let iztekel mandat v predsedniški palači, bo stara 59 let in bo torej še premlada za upokojitev. Za odgovor na vprašanje, ali bo za predsednico kandidirala še enkrat, je v tem trenutku še prezgodaj, a iz njenega programa bi lahko ocenili, da je naskok na drugi predsedniški mandat precej mogoč.

Je prva predsednica. Do cilja je Nataša Pirc Musar prišla brez strankarske infrastrukture, ki je podpirala njenega protikandidata.

Nova predsednica se je rodila leta 1968 v Ljubljani, otroštvo je preživela v Kamniku, izhaja iz delavske družine, zdaj živi v Radomljah. Na ljubljanski pravni fakulteti je diplomirala leta 1992, 23 let pozneje je doktorirala na dunajski pravni fakulteti. Prvo zaposlitev je dobila na nacionalni televiziji, po šestih letih je presedlala na POP TV. Julija 2004 jo je državni zbor prvič izvolil za informacijsko pooblaščenko, drugi petletni mandat na tej funkciji je končala leta 2014. Od takrat je odvetnica.

Tako kot njen predhodnik je aktivna na družbenih omrežjih, a do številk, ki jih je dosegal Borut Pahor, je še daleč. Na twitterju ima več kot 54.000 sledilcev, skoraj pol manj kot odhajajoči predsednik, na instagramu pa 2209, kar je 60-krat manj od Pahorja.

Triindvajsetega decembra se bo podala na novo, neznano pot. »V Beli hiši imajo v kleti stezo za bovling, tega si zagotovo ne bom omislila,« se šali večkratna državna prvakinja v dvojicah v bovlingu. Kdo vse ji bo pomagal v uradu predsednice in katere svetovalce bo imela, še ni razkrila, češ da so nekateri še redno zaposleni drugje in ni prav, da njihovi delodajalci iz medijev izvedo, da jih bodo zapustili.

Doma ima dve čivavi in zbirko kipcev sove, ki jih zbira približno dvajset let. Ta ptica ji je všeč, ker je simbol modrosti. Razkrila je, da ima 273.000 evrov prihrankov v banki in v finančnih naložbah, je imetnica 145 delnic Krke, po petkovem borznem tečaju vrednih nekaj več kot 62 tisoč evrov.

Je solastnica treh podjetij (Odvetniške pisarne Pirc Musar & Lemut Strle, Info hiša, Ruska dača), skupna knjigovodska vrednost deležev znaša 212 tisočakov; je tudi solastnica družinske hiše, v kateri živi s soprogom Alešem, podjetnikom, in sinom Maksom, študentom strojništva.