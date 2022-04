DVK pojasnila napako pri napačnem seštevku oddanih glasov na enem od volišč

Okrajne volilne komisije so v ponedeljek, 25. aprila, ugotavljale izid glasovanja po pošti, ki je prispela z območja Slovenije, so sporočili z Državne volilne komisije (DVK). Podatke o izdih so že vnesle v informacijski sistem za podporo volitev, razen za volilna okraja 1007 Tržič in 8002 Ormož. Tam bosta izid ugotavljali volilni komisiji volilnih enot Kranj oziroma Ptuj, saj so prejeli manj kot deset glasovnic.

Z Državne volilne komisije so na podlagi vprašanj, ki so jih prejeli prek družbenega omrežja twitter, in sicer glede objave obvestila na volišču OŠ Brinje v volilnem okraju 4003 Grosuplje, danes pojasnili: »Zahtevali smo poročilo okrajne volilne komisije. Prejeli smo odgovor, da so podatki, ki jih je volilni odbor navedel v zapisniku o delu volilnega odbora in ugotovitvi izida glasovanja pravilni ter so bili tudi pravilno vneseni v računalniški sistem za vnos in izračun volilnih izidov. Napaka pa se je pripetila pri vpisu podatkov na obvestilo, ki ga volilni odbor po koncu glasovanja objavi na volišču.«

Na pomoto je opozoril twitteraš. Zapisal je, da je bilo na omenjenem volišču 594 oddanih glasov, seštevek vseh pa je bil 889.

To sicer ni bila edina napaka, ki se je pripetila v nedeljo in še pred tem. Glasovnice so v tujino prihajale z zamudo, nekateri v tujini živeči slovenski državljani jih sploh niso dobili. Poleg tega je v nedeljo na dveh voliščih, v Bizoviku in v Senožetih v Dolu pri Ljubljani, zmanjkalo glasovnic. Težavo so rešili tako, da so glasovanje na obeh voliščih podaljšali za toliko časa, kolikor je bilo posamezno volišče zaprto, ko so poiskali in dostavili manjkajoče glasovnice.

Vodja DVK Dušan Vučko je po tem incidentu dejal, da je do omenjenega zapleta verjetno prišlo zaradi visoke volilne udeležbe oz. zato, »ker nekdo očitno ni upošteval navodila, da mora biti na volišču toliko glasovnic, kot je volivcev.« Okrajna volilna komisija je težavo rešila tako, da je začasno zaprla obe volišči in dostavila glasovnice na obe volišči. Glasovanje na volišču v Bizoviku so podaljšali za 20 minut, glasovanje v Senožetih v Dolu pri Ljubljani pa za 30 minut.

Ali bo za napake kdo odgovarjal, še ni jasno.