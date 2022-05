Ministrska ekipa bo v celoti znana v sredo

Dopoldne so potekali pogovori v okviru delovnih skupin, nato pa so o oblikovanju nove vlade razpravljali še predsedniki Gibanja Svoboda Robert Golob, SD Tanja Fajon in Levice Luka Mesec. Golob je potrdil pričakovanja, da bodo danes postavili temelje za spremembo zakona o vladi in dokončen razrez ministrstev med koalicijskimi partnericami.

Izjava za medije po nadaljevanju pogovorov, ki jih vodi predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob:

Robert Golob je dejal, da intenzivno delajo na sestavi vlade. »Končno smo v situaciji, ko lahko začnemo govoriti o imenih. V sredo bo ministrska ekipa v celoti znana,« je zagotovil Golob. Namignil je, da se bo število ministrstev povečalo, napovedal pa je tudi, da bodo »ojačali štiri resorje«, in sicer področje podnebnih politik, medgeneracijske solidarnosti, digitalizacije in razvoja, »da bo vlada odgovarjala na izzive časa«. »Še vedno smo na zadani časovnici,« je spomnil Golob, ki meni, da bo nova vlada vzpostavljena do tretjega junija.

Tanja Fajon je obljubila, da se bodo držali zavez in se trudili delati v dobro Slovenije. Luka Mesec pa je opozoril, da so govorili tudi o nakupih oklepnikov boxer, ki jih izvaja vlada v odhajanju oziroma njen obrambni minister Matej Tonin. Poudaril je, da se v nastajajoči koaliciji strinjajo, da vlada v odhajanju nima mandata za ta nakup.

Uradni pogovori med trojčkom strank o oblikovanju vlade, ki bi jo vodil Golob, so se začeli v ponedeljek, čez teden in tudi še danes pa so potekali pogovori na ravni delovnih skupin strank. Končna beseda ta teden pa torej znova pripada prvakom strank verjetne nove vladne koalicije.