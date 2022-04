Janez Janša po porazu: Vedno smo pripravljeni sodelovati v dobro Slovenije

Predsednik SDS Janez Janša se je takoj po tem, ko je bilo znano, da bo SDS izgubila volitve, oglasil na facebooku in twitterju in se volivcem zahvalil za njihov glas. »Glas za SDS je glas za Slovenijo vseh svojih državljank in državljanov, brez razlik. Glas za slovensko družino, glas za slovenskega delavca in upokojenca, glas za naše otroke in za slovensko prihodnost. Gradimo Slovenijo,« je zapisal Janša. Po 22. uri je nagovoril javnost in čestital Robertu Golobu.

»Rezultati so takšni, kot so. Čestitamo relativnemu zmagovalcu. Razmerja so bistveno bolj tesna, kot se je prikazovalo. Žal mi je, da vse stranke, ki so tako ali drugače sodelovale s koalicijo, niso nastopile skupaj. V tem primeru bi bil rezultat drugačen. Rezultat daje neko sliko velike volilne udeležbe, ki jo pozdravljamo.« Janša je še dejal, da so pred novo vlado številni izzivi, a temelji so trdni in plovba bo zato relativno mirna.

»Kar se tiče glede števila mandatov SDS, smo izenačili najboljši rezultat stranke v zgodovini. Zmagali smo v številnih okrajih, kjer doslej še nikoli nismo,« je še dejal Janša. Kar se tiče programa, ostaja tak, kot je bil zastavljen. »Vedno smo pripravljeni sodelovati v dobro Slovenije.« Ali Janša poraz na volitvah jemlje kot osebno zaušnico? »Te volitve jemljem kot naveličanost državljanov nad dosedanjo opozicijo,« je poudaril predsednik stranke SDS. Na vprašanje, kaj so današnji Janševi tviti o ruskem vmešavanju v volitve, je Janša odgovoril: »Pojasnjeval sem zaskrbljenost nekaterih v tujini, ki so spremljali dogajanje pri nas. Napade na vlado in name, ker smo obiskali Kijev in ne Moskve. Zamisliti se morajo tisti, ki so temu nasprotovali, ne pa mi. V Sloveniji ponosno hodijo po državi in komentirajo te volitve ljudje, ki imajo na prsih krvave Putinove medalje.«

Predsednik SDS na vprašanje, ali razmišlja o odstopu, ni naravnost odgovoril.

Že ob razglasitvi rezultatov vzporednih volitev sta tako podpredsednik SDS Aleš Hojs kot tudi vodja poslanske skupine Danijel Krivec povedala, da bodo sami verjeli šele uradnim rezultatom. »Tista razlika, ki je bila nakazovana na vzporednih volitvah, kot kaže ne drži,« je tako po petini preštetih glasovnic povedal Hojs in navedel, da osebno ne verjamem, da bi tako velika razlika obstala.

Temu so prikimavali tudi drugi podporniki - sicer ne prav številni -, ki so se zbrali na Trstenjakovi, a da bi sestavljali vlado oni, niso bili več prepričani. Kako bodo torej delovali v opoziciji? »Stranka SDS je navajena delovati v opoziciji, vedno smo bili konstruktivna opozicija in tudi tokrat bomo, če bomo v opoziciji, bomo delovali v dobro ljudi,« je komentiral Hojs.

Zbrani vse od začetka računajo, da bo tudi gibanju Povežimo Slovenija uspelo prestopiti parlamentarni prag.

»Mi smo sicer pričakovali nekoliko boljši rezultat,« pa je rezultate vzporednih volitev komentiral vodja poslanske skupine Danijel Krivec, a dodal, da so svoj rezultat v SDS glede na rezultate vzporednih volitev vseeno izboljšali oziroma ga ponovili. To je odgovoril tudi na vprašanje o morebitni menjavi vodstva stranke.

Tako kot Hojs je tudi on ocenil, da v kampanji niso bili v enakopravnem položaju. »V primeru naše strani in partnerskih strank se je nekatere napake potenciralo, na drugi strani pa se je napake prikrivalo,« je dejal še Krivec in ocenil, da so očitno ljudje to kupili.

Božo Predalič, član izvršilnega odbora SDS, je komentiral, da je treba odločitev volivcev vedno spoštovati. »Vendar to ni dovolj, je treba sestaviti vlado in jo voditi cel mandat. Izkušnje z instant strankami so znane,« je dodal.