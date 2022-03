Izberite z Delom: Ankete različno o tem, kdo bo vladal

V četrtek se tudi uradno začenja predvolilna kampanja za parlamentarne volitve, ki bodo čez 35 dni. Večina strank je že predstavila svoje programske prioritete in kandidate za poslance, kar na Delu pozorno spremljamo in analiziramo. Pripravljamo komentarje in intervjuje, s pomočjo katerih se bodo volivke in volivci lažje odločili, koga bodo izbrali 24. aprila. Na najpomembnejše dogodke vas bomo do takrat opozarjali tudi z nedeljskim novičnikom. Vedeti več pomeni imeti moč.

ANKETE: Za nekatere agencije, ki merijo utrip razpoloženja volivk in volivcev, velja, da so naklonjene posamezni politični opciji, s čimer lahko spodbujajo tako imenovano taktično glasovanje volivk in volivcev, torej da se ti odločijo podeliti svoj glas tisti stranki »svojega« političnega pola, ki ji kaže najbolje.

Agencija Parsifal tradicionalno meri odstopajoče visoko podporo SDS Janeza Janše. Po njenih podatkih, objavljenih konec tega tedna, bi se v državni zbor prebilo manj strank, kot jih trenutno sedi v parlamentu, in sicer šest (SDS, Gibanje Svoboda, SD, gibanje Povežimo Slovenijo, NSi, LMŠ), razmerje med desno- in levosredinskim polom bi bilo med opredeljenimi anketiranimi skorajda izenačeno.

Na spletni strani Volilna napoved pa si je mogoče ogledati skupni izračun rezultatov volilnih napovedi vseh pomembnejših slovenskih javnomnenjskih anket. Rezultat je torej prikaz nekakšnega povprečja podatkov vseh anket in kaže nekoliko drugačno sliko od omenjene Parsifalove ankete – po tem izračunu bi namreč v državni zbor prišlo sedem strank (SDS, Gibanje Svoboda, SD, Levica, NSi, LMŠ, SAB), levosredinski pol bi imel 56 poslancev, desnosredinski pa 32.

NIZKI UDAREC ZA TANJO FAJON: V soboto je na programski konvenciji stranka Gibanje Svoboda predstavila vsa imena svojih 86 kandidatov za poslance (predsednik Robert Golob in sekretar stranke Matej Arčon bosta kandidirala v dveh okrajih) ter svoj program. Znani ortoped in borec proti korupciji Danijel Bešič Loredan je povedal, da računa – če bo Golob premier – na funkcijo zdravstvenega ministra. Za zunanjo ministrico naj bi bila pretendentka Marta Kos, nekdanja novinarka, generalna sekretarka foruma 21 in diplomatka. To je nizek udarec za predsednico SD Tanjo Fajon, za katero je vseskozi veljalo, da bo to ministrstvo vodila ona. Ali je zato torej mogoče pričakovati, da bo po volitvah Fajonova ostala evropska poslanka? Po naših informacijah ne. Če bo izvoljena za poslanko, se zagotovo vrača v Ljubljano. Katera od teh dveh nekdanjih novinark RTV Slovenija bo zasedla mesto ministrice za zunanje zadeve, če bosta stranki v vladi, pa bo stvar očitno vročih koalicijskih pogajanj o delitvi resorjev.

STA MILAN KUČAN IN ZORAN JANKOVIĆ PRIVLAČNA ZA MLADE?: Ljubljanski župan Zoran Janković je bil častni gost sobotne volilne konvencije Roberta Goloba, nekdanji predsednik republike Milan Kučan pa je bil eden od govorcev na stotem petkovem protestu »zoper nedemokratično, protiustavno in koruptivno delovanje trenutne vlade«. Na njem je bilo med drugim tudi več pomembnih predstavnikov Levice. Sta to obraza, ki lahko pritegneta mlade volivke in volivce, na katere računajo stranke in so se tudi bolj kot doslej podali na volišča ob referendumu o vodi? Kako mlade sploh pritegniti na volišča? Profesor na FDV Igor Lukšič in politični analitik odgovarja takole: »Mladi odločajo tiste politične bitke, kjer sta potrebna življenjska energija in frontalni spopad. Na volitvah nikoli. Naivna predstava je, da bodo vsi mladi ali velika večina njih volili levo sredino. Celotna politična elita je mlade zapostavljala in celo odrivala vrsto let, zdaj pa dela posebne programe zanje v upanju, da bodo dali glas za to ali ono stran. V mlade je treba investirati ogromno politične energije in tudi finančnih sredstev, da se bodo lahko oblikovali kot nova močna politična organizacija, kar je bilo dano tem, ki so zdaj stari nad osemdeset, in tudi tem, ki so stari med šestdeset in osemdeset. Ne dajo jim pravzaprav prostora v politiki, razen z vabilom, naj oddajo glas za legitimiranje obstoječih centrov moči.«

NOVI STARI OBRAZ LMŠ IN NOVI VOLILNI PRIJEM NSI: Za predsednika Liste Marjana Šarca (LMŠ) se je pričakovano prijavil le en kandidat in bil v soboto tudi znova izvoljen. Na volilnem kongresu stranke v Mariboru je Šarec od delegatov stranke prejel 139 glasov, proti je bil le eden. LMŠ bo po njegovih besedah vztrajala, da se v koalicijsko pogodbo zapiše, da bodo v prvih tridesetih dneh nove vlade sprejeli takojšnje rešitve za normalizacijo stanja v državi.

Medtem ko bo največja koalicijska stranka SDS na torkovem izvršilnem odboru, sledil pa bo še svet stranke, potrjevala listo kandidatov za volitve, bosta SD in SAB svoji, prva s 86 in druga z 80 kandidati, vložili v ponedeljek.

SD bo ta teden v okviru kampanje začela z regijskimi obiski – najprej v Ljubljani, Kopru in Mariboru – v okviru akcije na terenu bodo po zgledu kampanje za evropske volitve na ključnih prometnih vpadnicah opozarjali na svoje ključne programske točke.

SD na terenu FOTO: Denis Sarkić

Posebej bodo mlajši del volilnega telesa v SD nagovarjali tudi njihovi mladi kandidati za poslance. Kolesarili pa po Sloveniji tokrat pred volitvami ne bodo.

Da bo vezni člen nove koalicije, pričakuje tudi NSi, ki se bo že ta teden do volivk in volivcev po regijah začela voziti s posebnim avtobusom. Obiskali bodo vse regije, v katerih bodo tudi z električnimi skiroji promotorji elektrifikacije in digitalizacije, poudarjajo v NSi, ki si je v središču prestolnice zamislila lastno kavarno.

Kandidatka NSi Mojca Sojar pred volilno kavarno stranke. FOTO: Boštjan Podlogar

S stečajno upraviteljico Peka se je stranka namreč dogovorila za dvomesečni najem prostorov nekdanje trgovine tržiškega proizvajalca obutve, v kateri se zdaj v volilni kavarni lahko vsak dan ustavijo mimoidoči na kavi, se pogovorijo o aktualnih problemih in izzivih za prihodnji vladni mandat ali sodelujejo v dogajanju, ki ga bodo pripravili vsak dan volilne kampanje. Kakšno retoriko lahko pričakujemo v prihodnjih tridesetih dneh v politiki, bo zaostrena? Več o tem v ponedeljkovem Delu in na www.delo.si.

PREDVOLILNI INTERVJUJI: Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob je povedal, da si želi vlade, ki bi imela trdno večino v parlamentu, 60 glasov poslancev, saj bo le tako mogoče dejansko uvajati strukturne spremembe, ki so za Slovenijo nujne.

Kljub temu da je pripravljena vstopiti v vsako koalicijo, pa nanjo najbolj računa stranka SDS, če hoče znova voditi vlado. Predsednica stranke Naša dežela Aleksandra Pivec ocenjuje, da je marsikomu v politiki pod častjo, da bi se zavzemal za kmete, gozdarje, vinogradnike, ribiče – zanjo pa je največja čast, da bi bila njihov glas v Ljubljani.