Marjanu Šarcu na volilnem kongresu LMŠ nov mandat na čelu stranke

Z nagovori obeh dosedanjih podpredsednikov, vodje poslanske skupine in strankinega podmladka se je v mariborskem Narodnem domu dopoldne začel volilni kongres LMŠ, na katerem je edini kandidat za predsednika dosedanji prvi mož stranke Marjan Šarec, ki je dobil nov mandat na čelu stranke. Udeležence kongresa so na daljavo pozdravili tudi predsedniki vseh treh strank zavezništva KUL.

Vodja poslanske skupine Brane Golubović je uvodoma poudaril, da se po epidemiji in številnih podražitvah soočamo še z vojno v Evropi, ki je draginji in strahu dala dodaten pospešek. Izzivi so zato po njegovem resnično veliki, a ključ za rešitev je zaupanje ljudi v vlado in politiko. »Aktualna vlada tega zaupanja že nekaj časa ne uživa več. Zlasti ne zato, ker oblast jemlje kot svojo last, državne institucije in državna podjetja kot svoje fevde, ljudi kot pasivno množico, ki mora biti tiho, ji slediti, javne medije pa uporablja kot propagandi stroj, kot trobilo njene resnice,« je dejal Golubović.

Po besedah podpredsednice stranke Jerce Korče jih je politično dogajanje v zadnjem mandatu še bolj utrdilo v zavedanju, da je vsaka programska zaveza mrtva črka na papirju, če za njo ne stojijo pokončni in delovni ljudje. »Naslednjih 35 dni imamo odgovornost, da ljudi povabimo, naj sprejmejo pomembno odločitev o prihodnosti naše družbe. Odločitev o tem, ali bomo kot družba dopustili, da nam ujetniki preteklosti razgradijo našo skupnost, ali pa bomo šli po poti normalizacije in se soočili z izzivi prihodnosti,« je dodala.

Še en dosedanji podpredsednik Igor Žavbi, ki se poslavlja s tega mesta, je prav tako poudaril, da so največji izziv v tem trenutku parlamentarne volitve, zato so se v LMŠ potrudili in pripravili dobro kandidatno listo, na kateri bodo stranko večinoma zastopali kandidati, ki prihajajo iz lokalnega okolja, in tisti, ki vedo, kaj in kako je treba spremeniti v naši državi.

Zbrane je nagovoril tudi predsednik strankinega podmladka Nik Prebil, ki je dejal, da so mladi upravičeno razočarani nad večino dosedanje politike, kar pa jim ni vzelo aktivnosti, zanimanja, dobrih idej in želje po pravih spremembah. »Odločevalcem na vseh ravneh moramo pokazati, da mladim gre za politiko, saj pot do uresničitve naših programskih izhodišč pelje le prek takšne politike, ki bo mlade ne samo poslušala, ampak jih bo tudi slišala in z njimi sodelovala,« je dejal Prebil.

Udeležence kongresa so na daljavo pozdravili tudi predsedniki vseh treh strank zavezništva KUL. FOTO: Igor Mali

Udeležence kongresa so z video nagovori ob predstavnikih evropske politične skupine Alde pozdravili tudi predsedniki vseh ostalih treh strank zavezništva KUL. Predsednica SAB Alenka Bratušek je LMŠ med drugi označila za naravne zaveznike, predsednica SD Tanja Fajon je opozorila, da so pred Slovenijo prelomne volitve, na katerih se bo odločalo o tem, ali bomo še naprej demokratična država ali pa bo postala avtokracija. Prvak Levice Luka Mesec je govoril o dobrem sodelovanju med strankama, sploh odkar sta v opoziciji.

Na današnjem volilnem kongresu, ki se ga udeležuje okoli 300 delegatov, je bil Šarec edini kandidat za predsednika LMŠ, na njem pa so predstavili tudi kandidate za aprilske državnozborske volitve ter izvolili ostale vodstvene organe stranke. V skladu s statutom stranke so na predlog predsednika izvolili še dva podpredsednika stranke in izvršni odbor.

Za nov mandat na mestu podpredsednice stranke, ki se na državnozborske volitve podaja drugič, je kandirala poslanka Korčetova, prvič pa evropski poslanec Klemen Grošelj. Za člane izvršnega odbora so ob Žavbiju kandidirali še nekdanji notranji minister Boštjan Poklukar in predsednica lokalnega odbora v Dravogradu Marjeta Podgoršek Rek. Zbrani na kongresu so volili tudi člane častnega razsodišča.