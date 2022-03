Nizki udarci volilne kampanje

Stranke v volilni kampanji uporabljajo tudi družbena omrežja. Očitno ta niso uporabna ne le za razširjanje lastnih političnih sporočil in strankarskih programskih prioritet, pač pa tudi za diskreditizacijo političnih nasprotnikov.

Neuradno je bilo že pred nekaj dnevi slišati o načrtih največje stranke za diskreditizacijo posameznih kandidatov po okrajih, s čemer bi zbijali rejtinge njihovih strank.

Tako je na na portalih, ki sodijo pod okrilje SDS že brati med drugim članke, ki osebno oziroma prek špekulacij s področja intimnega življenja diskreditirajo kandidate Gibanja svoboda Roberta Goloba, danes pa je na družbenem omrežju zaokrožila fotomontaža poslanca SD Janija Prednika, ki obljublja, da bo volil SDS in v njej razlaga zakaj.

Fotomontažo je objavil brat občinskega svetnika SDS na Ravnah na Koroškem, ki je tudi nekdanji nadzornik SIJ, delil pa jo je Štefan Šumah, prav tako občinski svetnik SDS in zdaj član nadzornega sveta Darsa. Večkrat deljeno objavo spremljajo tudi različni komentarji.

Objava po mnenju nekaterih sogovornikov vsebuje znake kaznivega dejanja po 151. členu kazenskega zakonika, ki govori o kršitvah proste presoje volivcev. »Kdor koga s silo, resno grožnjo, podkupovanjem, preslepitvijo ali na drug nedovoljen način prisili ali nanj vpliva, da pri volitvah ali glasovanju glasuje ali ne glasuje ali da ne glasuje veljavno ali da glasuje za ali proti določenemu predlogu, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta,» je zapisano v zakoniku.

Seveda je odločitev za pregon v rokah Prednika, ki ga je objava presenetila, saj v svojem volilnem okraju sam ni konkurenca kandidatu SDS.

»Žalitve in norčevanje niso moj način in tako nisem sam in tudi nikoli ne bom obračunaval,« je dejal Jani Prednik. FOTO: Voranc Vogel

»Ob začetku kampanje sem vsem protikandidatom zaželel korekten boj in vso srečo, saj sem zagovornik strpnosti, negativna kampanja s podtikanji in žalitvami mi nikoli ni bila blizu. Vsem volivkam in volivcem bi rad predstavil svojo vizijo razvoja Slovenije in Koroške. Da mi je prav Koroška prioriteta, pa dokazujem tudi s tem, da se za dobro svojih ljudi povezujem tudi z nasprotnim političnim polom, saj kot opozicijski poslanec sicer ne bi mogel izpolniti začrtanih ciljev,« komentira Prednik.

Poslanec je bil sicer tudi edini protikandidat Tanje Fajon za mesto predsednice oziroma predsednika SD.