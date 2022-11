Kos v bitko za četrti mandat

V Občini Žalec bo imel aktualni župan Janko Kos, ki ga kot kandidata za njegov četrti mandat predlaga SD, imel tri izzivalce. Blaža Kolarja kot kandidata predlaga Gibanje Svoboda, Matjaža Krka, ki ga predlaga Damjan Doler in skupina volivcev za Listo za mesto in podeželje, ter Srečka Lednika iz SDS.

Janko Kos, 61-letni agronom, se je za vnovično župansko kandidaturo odločil, ker ga čaka še veliko projektov na področju turizma, sprejetje prostorskih načrtov za nadaljnji razvoj gospodarstva in zagotavljanje kakovostnega življenja posameznikov v primernem okolju. To so izzivi, ki so stalnica razvojno naravnanih lokalnih skupnosti, je povedal Kos.

Dejal je, da so svetniki SD pripravljeni na trdo delo, na spodbudno komunikacijo v občinskem svetu, ostali bodo občutljivi za socialne probleme, saj se odlikujejo po prepoznavanju kratkoročnih in dolgoročnih prednosti v korist večine ljudi. SD so v žalskem občinskem svetu zavezani kulturi dialoga, spoštujejo drugačnost, iščejo in najdejo pravične rešitve, zagotavlja.

Diplomirani ekonomist, 51-letni Blaž Kolar, pa se zavzema za uravnotežene občinske finance, soodločanje občanov o porabi proračunskih sredstev, uvedbo participativnega proračuna in dodatno subvencioniranje vrtcev ter sofinanciranje oskrbe starostnikov. V ospredju njegovega volilnega programa so še obnova komunalne in prometne ter nadgradnja športne infrastrukture.

Ocenil je, da je nujna prenova vodovodnega sistema, ki ogroža javno zdravje, revitalizacija mestne tržnice z novo nadstrešnico, energetska samooskrba, kar pomeni sončne elektrarne na vseh objektih v lasti in delni lasti občine, prilagoditev občinskega prostorskega načrta v smislu ustreznejših pogojev za dosego energetskih ciljev in trajnostna mobilnost z izgradnjo kolesarskih poti v občini in povezava s sosednjimi občinami ter razširitev mreže električnih polnilnic za vozila.

Živimo v isti občini in si želimo čisto, kulturno, prijazno in mirno okolje, kjer prav vsak najde svoj prostor. Matjaž Krk

Matjaž Krk, star 53 let, zaposlen na Slovenskih železnicah, za žalskega župana kandidira s podpisi volivcev. Pravi, da bi kot župan prisluhnil vsakomur, saj mu komunikativnost, odprtost za dialog in poštenost predstavljajo pomembne vrednote. Pri svojem delu pa ne bi izključeval nikogar. Odločitve bi s sodelavci gradil na dobro argumentiranih izhodiščih in razvojno usmerjenih predlogih. Med drugim se zavzema za ustvarjanje pogojev za razvoj malih in srednjih podjetij, cilj je ustvarjanje novih delovnih mest, pridobivanje več nepovratnih sredstev iz evropskih skladov za različne projekte v občini kot tudi za skupne projekte spodnjih savinjskih občin.

Za kandidaturo se je odločil zato, da prinese svež veter v občino Žalec, kjer ni pomembno, komu kdo pripada, župan bi bil vsem. »Živimo v isti občini in si želimo čisto, kulturno, prijazno in mirno okolje, kjer prav vsak najde svoj prostor,« je dejal Krk.

Predsednik žalskega lokalnega odbora SDS, 60-letni Srečko Lednik, pa se je za župansko kandidaturo odločil zaradi večinske podpore stranke v Žalcu in nekoliko drugačnega pristopa k urejanju poslovanja žalske občine kot celote, je povedal. V ospredje postavlja enakomeren razvoj manjših delov občine, skrb za dolgotrajno oskrbo starejših v občini in podporo nevladnim organizacijam.

V žalski občini je kandidature za občinski svet vložilo sedem list.