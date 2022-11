Lahko bi dobile prvo županjo v zgodovini

Po tistem, ko je Igor Zorčič, nekdanji predsednik Državnega zbora, v Brežicah pred štirimi leti že izgubil županske volitve, se nanje podaja še v drugo – z istim tekmecem Ivanom Molanom. Če se je v 2018 za brežiški županski stol potegovalo pet moških, tokrat v igro vstopa tudi ženska: Mojca Florjanič, edina strankarska kandidatka.

Zorčiču, ki je bil za poslanca izvoljen na listi SMC, od katere pa se je kasneje oddaljil in odšel med nepovezane poslance, je na zadnjih županskih volitvah v drugem krogu glas oddalo dobrih 45 odstotkov Brežičanov. Tokrat gre na volitve kot neodvisni kandidat, prav tako kot aktualni župan Molan, medtem ko ima Florjaničeva široko podporo in je skupna kandidatka četverice: Gibanja Svoboda, SD, Levice in Desusa.

Neodvisni Molan, ki ga bo podprla tudi brežiška SDS, vodi občino Brežice že sedemnajst let, leta 2014 se je za prvega Brežičana že v prvem krogu uspešno »boril« proti tekmecu iz SMC Tomislavu Jurmanu. Drugič se je s prav tako SMC-jevim kandidatom Zorčičem pomeril v 2018 in zmagal v drugem krogu. Tokrat številni Brežičani znova pričakujejo drugi krog … Medtem ko želi Zorčič Brežicam vrniti predvsem nekdanji sijaj gospodarskega, trgovskega in urbanega središča Posavja, predvsem pa v mesto vrniti življenje, Molan stavi na aktivno politiko, kot pravi, od tod tudi geslo njegove županske kampanje: Za aktivne Brežice.

Brežice nekoč. Razglednica, ki je bila poslana leta 1968 vojaku v Beograd. Hrani jo Posavski muzej Brežice. FOTO: Arhiv Posavskega muzeja Brežice

Je pa Molana najti tudi na listi brežiške SDS za občinski svet. Po pisanju Dolenjskega lista zato, ker je »razvoj občine je močno povezan s svetniško skupino SDS«. Ko je Molan postal župan in se je zavzel za to, da bi v občini presegli dotedanjo koalicijsko-opozicijsko politično delitev, dodajajo, ga je podprla SDS. V prvi volilni enoti je nosilec liste SDS za občinski svet Andrej Vizjak, v zadnji Janševi vladi okoljski minister. Druga na listi je Patricia Čular, direktorica občinske uprave Brežice.

Redke Brežičanke bi za županjo

Florjaničeva, nov obraz na posavskem političnem prizorišču, se volivcem predstavlja kot »pravnica, kulturnica, someljejka, predvsem pa aktivna ustvarjalka utripa mesta Brežice«. Njen županski program temelji na »vrednotah, ki bodo Brežice resno postavile ob bok velikim mestom Slovenije«, kot pravi sama, prebivalcem pa obljublja »spremembo, za kakršno se je aprila letos odločila Slovenija«. Florjaničeva stavi na socialno, napredno in zeleno politiko. Če ji uspe, bo prva županja v obstoju Brežic. Nazadnje se je ženska za župansko mesto v Brežicah potegovala leta 2010.