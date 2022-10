Markeš: Velik fiasko za Roberta Goloba

Janeza Markeša, ki je pred časom izjavil, da Anže Logar na predsedniških volitvah nima možnosti, je rezultat, ki ga je nekdanji minister SDS dosegel, presenetil. »Še vedno trdim, da bo v drugem krogu izgubil, ampak njegova relativna zmaga je brez dvoma plod skrbne in dobro naštudirane kampanje ter odsotnosti dobro naštudiranih kampanj na drugi strani,« je dejal Delov komentator.

Kot je dodal, je bila kampanja pogajanja po principu parlamentarnih volitev, kar je velik fiasko za Roberta Goloba in njegovo politično koalicijo. Po Markeševem mnenju Golob ni dojel, da je bil njegov uspeh na parlamentarnih volitvah bistveno pogojen z referendumom o vodah in kampanjami, ki so potekale na popolnoma drugih platformah. Logarjeva kampanja je bila medtem »plod naštudiranega pohoda nove desnice v Sloveniji in dobro organizirana«.

Delov urednik Ali Žerdin je pritrdil tezi o profesionalni kampanji Logarja in jo podkrepil - kot je pojasnil, se je Logar po 13 letih odpravil na tek po ljubljanskih ulicah - udeležil se je teka na deset kilometrov in dosegel rezultat 58 minut. »V ospredju niso bili rekreativni, ampak promocijski razlogi,« je dodal Žerdin.

Pozornost Markeša je vzbudil uspeh Vladimirja Prebiliča, ki je po njegovo dokaj karizmatično nastopal. »Če bi bili pri Golobovih bolj daljnovidni in ne tako zelo kratkovidni, kot so – če ne bi bili tako kratkovidni, se ne bi zapletli že s kandidaturo Marte Kos – bi predlagali Prebiliča in bi bil ta celo izvoljiv. To je presenečenje,« je menil Markeš.

Presenečenje je za Markeša tudi rezultat Sabine Senčar, ki po njegovo že lahko napotuje na potencialni uspeh antivakserjev.

»Kot rečeno, zdi se mi, da so bile predsedniške volitve ponovitev parlamentarnih volitev in če lahko koga boli glava, je to Robert Golob. Namesto da bi govorili o vrednotah, o ustavi, osebnosti, so govorili o naši koaliciji,« je kampanjo komentiral Markeš. »S komentatorsko zagrenjenostjo ugotavljam, da je osrednji lik volitev spet Janez Janša, « je še povedal.