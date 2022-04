Najprej zakon za odpravo škodljivih ukrepov vlade

Petkovi protestniki so po več kot sto protestih in ljudskih skupščinah zbrali veliko vprašanj, ki so jih predstavnikom v nekoliko mokrem vremenu tudi zastavili v živo. Večina strank napoveduje uresničitev zakona, ki so ga pripravili v Inštitutu 8. marec in ki predvideva odpravo škodljivih ukrepov sedanje vlade, vključno s kadrovskimi.

Vse stranke, na za to predvideni klopi so bili Luka Mesec za Levico, Alenka Bratušek za SAB, Ljubo Jasnič za DeSUS, Tanja Fajon za SD, Ratko Stojiljković za Pirate, Jerca Korče za LMŠ, Robert Golob za Gibanje Svoboda, Jasmina Jerant za Vesno in Ivan Gale za Dobro državo, so za odstranitev ograj ob mejah in v glavah, saj menijo, da je treba spremeniti odnos do beguncev. Jasmina Jerant je še opozorila, da prihajajo podnebni begunci, Tanja Fajon pa, da so vsi begunci ljudje.

Vse bodo naredili, da bo Teš6 zaprt do leta 2030, vsi bi tudi odpravili dvoživke v zdravstvu in omogočili samskim ženskam oploditev z biomedicinsko pomočjo. Vsi so proti socialni kapici, proti razvojni kapici pa ne, Golob jo vidi kot temelj razvoja. Vsi so napovedali tudi revizijo oglaševanja podjetij v državni lasti v medijih in preiskali, zakaj je toliko starejših umrlo v prvem valu covida-19 v domovih za ostarele.

Brez obveznega cepljenja

Davke na kapital bi tudi vsi povečali, drugačno mnenje je izrazil le Golob, ki meni, da to, koliko denarja poberemo, ni odvisno samo od stopnje davka na kapital. Vse stranke bi izključile člana, ki bi javno žalil in napadal novinarje. Ne strinjajo pa se s ponudbo zasebnega zavarovanja, ki bogatejšim omogoča preskakovanje vrst v javnem zdravstvu. Vse stranke bi osnovno plačo dvignili na raven minimalne plače, za raziskave in razvoj novih tehnologij za boj s podnebnimi spremembami bi namenile vsaj toliko kot za vojsko, nobena pa ne podpira obveznega cepljenja proti covidu-19.

Soočenje strank na Trgu republike. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

V LMŠ še podpirajo uvedbo referenčnega glasu na volitvah. Gale je povedal, da bi bilo treba vložke v dolgotrajno oskrbo podvojiti, za kar bi bilo dobro uvesti nov davek. Podprl je tudi več medgeneracijskih skupnosti, ne toliko domov za ostarele. Jasnič je dodal, da bi moral imeti vsak ostareli pravico do svoje sobe. Golob pa je zagotovil, da lahko do 2030 vsa gospodinjstva opremimo s sončnimi elektrarnami, zlasti skupnostnimi, za razvoj omrežij, ki jim je ta vlada vzela vir denarja, pa bo najbolje uvesti državne obveznice. Enako velja za gradnjo neprofitnih stanovanj.

Soočenje strank na Trgu republike. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Roke stran od RTV

Pirati napovedujejo, da bo RTV takoj po 24. aprilu nepolitična hiša, novinarji in uredniki bodo zaščiteni, ravno tako žvižgači. Golob je dejal, da verjame, da se bodo vsi držali načela in ne bodo rinili svojih kandidatov v RTV. Jerca Korče je ob tem dejala, da je ta vlada kadrovala praktično do receptorjev.

Že več kot sto petkovih protestov je pustilo veliko sledi. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Stojiljković se je zavzel tudi za legalizacijo konoplje. V SAB so za medicinsko rabo, rekreativna raba pa je stvar dogovora.

Soočenje strank z ljudstvom. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

DeSUS bi za skrajšanje čakalnih vrst poenotil javno in zasebno zdravstvo. V Vesni opozarjajo, da 130.000 ljudi nima osebnega zdravnika, še več jih nima zobozdravnika. Mesec se je odzval z zavezo, da je treba odpraviti dvoživke in dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Gale pa je opozoril, da bi na primarni ravni 60 odstotkov obravnav lahko opravile izobražene medicinske sestre, a se to ne dogaja zaradi ščitenja privilegijev. Alenka Bratušek je dodala, da je treba odpraviti korupcijo.

Soočenje strank na Trgu republike. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Tanja Fajon je povedala, da podpirajo skrajšanje delovnega časa na 32 ur na teden, kar bi prineslo kakovostnejše življenje družin in družbe, večjo inovativnost in učinkovitost. Alenka Bratušek pa je dejala, da podpirajo univerzalni temeljni dohodek, tega so že predlagali in ga bodo še, najprej poskusno za mlade med 18. in 25. letom. V Vesni bi mladim odpravili obdavčitev za tri leta, v Gibanju Svoboda pa še nekoliko dlje.