Nastavki za prihodnost ali mandat zamujenih priložnosti?

V občini Cerkno bodo poleg aktualnega župana Gašperja Uršiča mandat poskušali dobiti trije protikandidati – Urška Lahajnar Ubajiogu (Gibanje Svoboda), Ivan Mavri (NSi) in Silvo Jeram (SLS). Teme, s katerimi nagovarjajo občane, so skorajda identične tistim iz leta 2018.

Cerkno ostaja brez širokopasovne povezave, kar je bil eden od poudarkov predvolilnih soočenj v preteklosti; za pokritje belih lis je rok sicer konec leta 2023. Strategija razvoja občine Cerkno za obdobje od leta 2021 do 2030, ki je bila podlaga za občinski razvojni strateški načrt, ponuja kup teoretičnih predlogov, a malo konkretnih rešitev. Neuspeh pri črpanju evropskih sredstev, premalo uresničenih projektov in selitev zdravstvene postaje Cerkno v nekdanje prostore Ete – pri čemer bo treba stopiti nasproti lastnikom proizvodnih hal v industrijski coni – bodo kisla jabolka, v katera bo moralo ugrizniti novo oziroma staro ime v županski pisarni.

Med predvolilnimi obljubami so sicer še nova stanovanja in nov vrtec – v tem mandatu je uspel nakup zemljišča, ki je pogoj za gradnjo –, boljše sodelovanje krajevnih skupnosti in projekti, ki bi v občini zadržali mlade. Kandidatom nekaterih izkušenj ni mogoče oporekati. Za Silvom Jeramom je dvajsetletno vodenje KS Bukovo, v tem obdobju je bil projektni vodja vzpostavitve optičnega omrežja za tri krajevne skupnosti, Bukovo je dobilo novi dom krajanov.

Urška Lahajnar Ubajiogu, doslej svetnica Liste Stanka Močnika, ima kot dosedanja predsednica odbora za finance, proračun in investicije številke v mezincu. Prestop pod okrilje Gibanja Svoboda je izpostavila kot način, da Cerkljansko odprejo državi in pospešijo razvoj. Ivan Mavri, ki se je v preteklosti zavzemal za ureditev problematike razširjenosti velikih zveri, v ospredje postavlja konkretno delo, pri katerem bo prevladovala moč argumenta nad argumentom moči.

Po več desetletjih je Cerkno dobilo sodoben trgovski center. FOTO: Občina Cerkno

Občinski proračun bo v prihodnosti obremenjen zaradi začetka opremljanja sedmih aglomeracij za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode. Konec septembra letos je bila občina Cerkno zadolžena za 370 tisoč evrov, 27 tisoč jih bo do konca leta odplačala.

Trgovina, ceste, delovanje občinske uprave

Župan Gašper Uršič poudarja, da je za izpeljavo zastavljenih projektov en mandat premalo. Na vprašanje, katere tri uspešno izpeljane bi izpostavil, je odgovoril: »Po več desetletjih je Cerkno dobilo sodoben trgovski center. Kažejo se pozitivni rezultati po spremembah v vodstvu občinske uprave – ta sledi zgledom sosednjih uspešnih občin in pospešeno pripravlja projektno dokumentacijo, ki je osnova za pridobivanje državnih in evropskih sredstev.«

Omenja še izvedbo grbinastega poligona za športno dejavnost in obnovo občinskih cest, pridobili so gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo in prizidavo vstopnega objekta pred bolnico Franja. Osnova za prijavo na razpis za sofinanciranje gradnje bosta pridobljeno gradbeno dovoljenje in izdelana dokumentacija za izvedbo objekta kot tudi širitve parkirišča pred njim.

Župan zagotavlja, da bodo nadaljevali s projekti, za katere imajo zagotovljena dodatna sredstva iz državnega proračuna. Na prenovo že leta čaka stari gasilski dom, za katerega je na voljo denar iz popotresne obnove, ki pa ga bodo lahko porabili šele, ko bodo pridobili gradbeno dovoljenje – vlogo so oddali. Po Uršičevih besedah so morali projekt prilagoditi zaradi »težav z državnimi nosilci urejanja prostora« – gradnje v priobalnem pasu in pridobivanja služnosti na vodnih zemljiščih.