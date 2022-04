Ne bomo se zapletali v to, ali naj mandatarja da Kul ali Golob

»Da se ne razumemo narobe: prioriteta je zamenjava oblasti. In v tem smislu ne mislimo proceduralno prav nič komplicirati. Vsebinska razhajanja med nami so, tega nisem nikoli skrival, kar je tudi jasno z začetka tega intervjuja. A kot ves čas poudarjam, med Levico in sredino obstaja precejšnja presečna množica stvari, ki so nam skupne. Zato moramo graditi na stvareh, ki nas povezujejo, in ne ločujejo. To mora biti osnova povolilnih pogovorov,« je v intervjuju za jutrišnjo številko Sobotne priloge, kjer nadaljujejo serijo pogovorov s prvaki političnih strank, povedal koordinator Levice Luka Mesec.

Pravi še, da se ne bodo zapletali v to, ali naj mandatarja da Kul ali Robert Golob. »Mandatarja naj da tista stranka med nami, ki bo dobila največ glasov,« odgovarja. A v pogovoru je jasno napovedal, da se tekom koalicijskih pogajanj niso pripravljeni pogajati glede privatizacije zdravstva in da so proti temu, da bi namenili dva odstotka BDP za obrambne izdatke.

Zato ga skrbijo nekatere ideje Gibanja Svoboda. Kot nesprejemljive pa je označil koncept zdravstva, kot ga je pred časom zastopal njihov kandidata za zdravstvenega ministra Danijel Bešič Loredan.

»Levica ne more biti v vladi, ki bi privatizirala zdravstvo, vsako leto zmetala milijardo za orožje, ignorirala podnebne spremembe ali se odpovedala gradnji stanovanj. A vsi naši bodoči koalicijski partnerji to že vedo in se s tem v dobršni meri strinjajo. Zato sem prepričan, da bomo oblikovali skupno platformo, s Kulom smo jo navsezadnje že dvakrat. Glavni cilj, zamenjava oblasti, nam je skupen. In saj veste: kjer je volja, tam je pot.«

Na pomislek, da sogovorniki v gospodarstvu tudi na podlagi izjav Mihe Kordiša ne verjamejo, da lahko v vladi konstruktivno delujejo v dobro vse države, pa je samozavestno odgovoril, da bodo to pokazali čez en mesec.

