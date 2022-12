Novi celjski župan edini zmagal brez liste

V devetih mestnih občinah so na minulih lokalnih volitvah v mestnem svetu največ mandatov dobile liste neodvisnih županov oziroma stranke, katerih člani so župani. V Kopru in Krškem so več mandatov dobile druge stranke oziroma liste, v Celju pa v nedeljo izvoljeni župan Matija Kovač svoje liste sploh ni imel. Nekateri mu tako napovedujejo težko županovanje, v mestnem svetu bo imela večino, devet mandatov, Celjska županova lista Slovenije Bojana Šrota.

Verjetno najlažje delo čaka velenjskega župana Petra Dermola, saj je SD dobila 16 mandatov. To je sicer eden manj kot leta 2018, a vendar bo za večino v mestnem svetu moral prepričati zgolj še enega svetnika. Tako kot velenjski bo imel tudi novogoriški župan Samo Turel, ki je nastopil na listi Gibanja Svoboda, relativno lahko delo. Gibanje Svoboda je namreč pričakovano v novogoriškem mestnem svetu dobila daleč največ mandatov – 14, Turela pa so podprle tudi druge stranke in liste, tako da lahko pričakuje podporo 23 svetnikov od 32.

Infografika Delo

Več svetnikov kot ima župan oziroma stranka, ki ji pripada, udobnejše županovanje lahko pričakuje. Mnogi tako menijo, da bo novi celjski župan Matija Kovač, ki je na volitvah nastopil brez liste oziroma Levice, katere član je, težko vodil občino. Levica je na teh lokalnih volitvah v Celju z Vesno dobila dva mandata. Najmočnejša stranka je Celjska županova lista Slovenije (CŽL) Bojana Šrota z devetimi mandati, osem jih ima Gibanje svoboda, ki je Kovača podprla v drugem krogu županskih volitev. Šrota so poleg lastne CŽL podprle SDS s petimi mandati ter SLS in Stranka za delovna mesta s po enim mandatom. Veliko bo torej odvisno od treh svetnikov SD. SD je s Šrotom do zdaj dobro sodelovala, v drugem krogu pa niso podprli nikogar. Predsednik SD Celje Primož Brvar je pojasnil, da so se odločili, da bodo v naslednjem mandatu predvsem delali, da bi uresničili svoj program.

Klugler: Tudi brez liste gre

Takoj po Kovačevi izvolitvi je Šrot spomnil, da je CŽL najmočnejša stranka in da bo »brez nas težko kar koli narediti«. Šrot je dejal, da težko odgovori, kako bo sodeloval s Kovačem, dosedanji župan je bil namreč izvoljen za mestnega svetnika: »Verjetno bom po nekem času glede na zakon s te funkcije odstopil. Mislim, da stari direktor in novi ne sodita v isto podjetje.«

Kovača pa dejstvo, da nima liste, ne skrbi. Pravi, da je ključna sprememba, ki jo prinaša, odprt dialog z občani ter dodal: »Svetnike poznam, kar nekaj list mi je že izrazilo podporo, verjamem, da se bo katera formalno še pridružila, vsekakor pa bomo nadaljevali v duhu dosedanjega dela v mestnem svetu, brez formalnih koalicij in v široko sodelovalnem tonu.« Pogovore o sodelovanju je nadaljeval že sinoči.

Da je mogoče županovati le z dvema »svojima« svetnikoma, je dokazal slovenjegraški župan Tilen Klugler. Leta 2018 je s somišljeniki zasnoval listo tik pred volitvami, izvoljena sta bila dva svetnika od sicer 25. Podprlo pa ga je kar nekaj različnih strank: »Uspelo mi je povezati leve in desne in vsi smo delali za Slovenj Gradec. Nobenih težav ne vidim, če župan nima svojih svetnikov. Mora pa znati prisluhniti različnim željam in potrebam ter to komunicirati. Mogoče je še bolje, če nimaš koga svojega, ker bi se politika morda postavila v opozicijo in nagajala. V takem primeru pa so lahko vsi v koaliciji in vsi delajo za razvoj kraja.« Očitno je Klugler prepričal, saj letos sploh ni imel protikandidata, njegova lista pa je dobila največ mandatov, skupaj osem.