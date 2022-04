Predsednik Pahor pozval k udeležbi na volitvah

Pred nedeljskimi parlamentarnimi volitvami se je danes začelo predčasno glasovanje. Volišča so se odprla ob 7. uri, volivci pa lahko svoj glas predčasno oddajo od danes pa do četrtka med 7. in 19. uro. Po vsej državi je odprtih 96 volišč, prijava za predčasno glasovanje ni potrebna, volivec s seboj na volišču ne potrebuje obvestila volivca, ampak samo osebni dokument (oz. potni list), s katerim lahko izkaže identiteto. Predčasno ni mogoče glasovati zunaj svojega volilnega okraja.

Kot na svoji spletni strani pojasnjuje državna volilna komisija (DVK), lahko volivci predčasno glasujejo na volišču za predčasno glasovanje, ki ga je v njihovem okraju določila okrajna volilna komisija. Volišča za predčasno glasovanje so objavljena na spletni strani DVK. Kot dodajajo, so volišča za predčasno glasovanje praviloma vezana na okraj stalnega prebivališča, z nekaterimi izjemami; denimo v Ljubljani je 14 volišč za predčasno glasovanje na eni lokaciji, in sicer na Gospodarskem razstavišču.

Do jutri še možne prijave za nekatere druge oblike glasovanja

Prijava na volitve je potrebna za nekatere druge posebne oblike glasovanja. To med drugim velja za volivce, ki bodo na volilno nedeljo želeli glas oddati zunaj kraja stalnega prebivališča, na t. i. voliščih omnia. Teh bo po državi v nedeljo odprtih 88, volivci pa se morajo za tak način glasovanja prijaviti do jutri.

Prvi dan predčasnih volitev na Gospodarskem razstavišču. FOTO: Črt Piksi/Delo

V sredo se izteče tudi rok, do katerega lahko volivci, ki se zaradi bolezni ne bodo mogli zglasiti na volišču, zahtevajo glasovanje na domu. Tokrat bodo morali za tak način glasovanja priložiti potrdilo oziroma obvestilo zdravnika. Volivci, ki bodo na dan volitev zaradi okužbe s koronavirusom v izolaciji, pa potrdila ne potrebujejo, ampak zgolj dokazilo o okužbi oziroma odrejeni izolaciji (npr. sms-sporočilo ali potrdilo zVem).

Za tiste, ki se bodo s koronavirusom okužili po 20. aprilu, glasovanje na volitvah v DZ ne bo mogoče, saj po pojasnilih državne volilne komisije zakonodaja tega ne omogoča.

Poleg tega se v sredo izteče rok, do katerega morajo volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji, pa bodo na dan volitev v Sloveniji in bi želeli tu oddati svoj glas, to sporočiti DVK.

Inštitut 8. marec s pozivom na volitve in možnostjo brezplačnega prevoza na volišče

Ob 11. uri je bila pred Gospodarskim razstaviščem (na vhodu iz Vilharjeve ulice) novinarska konferenca, na kateri je Glas ljudstva skupaj z Inštitutom 8. marec in Sindikatom taksistov volivke in volivce pozvali k udeležbi na predčasnem glasovanju, predstavili so možnost glasovanja na voliščih zunaj okraja stalnega bivališča in starejše obvestili o možnosti brezplačnega prevoza na volišče. Poleg tega so predstavili, kako so potekale njihove aktivnosti doslej in kaj pripravljajo še v zadnjih predvolilnih dneh, so zapisali v sporočilu za javnost.

Ob 13. uri je svoj glas oddal predsednik Pahor

Predsednik republike Borut Pahor je na predčasnem glasovanju za volitve v državni zbor oddal svoj glas, in sicer na Gospodarskem razstavišču. Nato je dal izjavo za medije, v kateri je nagovoril državljane in jih pozval k udeležbi na volitvah.

DVK je včeraj na dopisni seji sprejela sklep o spremembi navodil okrajnim volilnim komisijam in volilnim odborom za preprečevanje širjenja okužbe s koronavirusom. V skladu z zadnjo spremembo vladnega odloka tako uporaba zaščitnih mask na volišču ne bo obvezna, temveč priporočljiva, razen tam, kjer je volišče organizirano v zdravstvenem domu ali domu za starejše. Preostali preventivni ukrepi (medsebojna razdalja, razkužila za roke, razkuževanje pisal, skrb za higieno rok in kašlja, zračenje prostorov) pa ostanejo veljavni, so sporočili iz DVK.