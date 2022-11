Osem projektov za osem let

Kranjski župan Matjaž Rakovec je včeraj predstavil program, s katerim bo več kot 44.600 volivk in volivcev poskušal prepričati, da mu zaupajo še en mandat na čelu največje občine na Gorenjskem. »Ob prevzemu županske funkcije sem napovedal, da bomo v obdobju osmih let korenito revitalizirali Kranj po načelu Živi in delaj v Kranju. Z ekipo smo dali osem obljub, ki jih bomo izpolnili na osmih področjih z osmimi konkretnimi nosilnimi projekti. Bili smo zelo uspešni, zdaj pa potrebujemo potrditev drugega mandata, da projekte tudi dokončamo,« je poudaril Rakovec.

Za župansko funkcijo v Kranju se bo 20. novembra potegovalo šest kandidatov. Poleg župana Matjaža Rakovca, ki ga podpira stranka SD, so se v tekmo za ta položaj podali še Zoran Stevanović, predsednik Državljanskega gibanja Resni.ca, (sicer znanega organizatorja lanskih protestov proti pogoju PCT), Igor Velov, nekdanji direktor agencije za varnost prometa, Srečko Barbič kot kandidat Gibanja Svoboda, Ivo Bajec kot skupni kandidat strank SDS, NSi, SLS in Zelenih Slovenije ter Aleksander Svetelj, ki ga podpira stranka Več za Kranj. Za 33- članski mestni svet se na 12 listah poteguje 278 kandidatov.

Rakovec, ki je pred štirimi leti v Kranju prejel dobrih 68 odstotkov glasov in takrat premagal Zorana Stevanovića, se je ob včerajšnji predstavitvi volilnega programa ozrl na projekte, ki so jih na občini v tem mandatu realizirali. »Uresničili smo za skoraj 70 milijonov evrov projektov, pri tem pa uspešno črpali za okoli 21 milijonov evrov evropskih sredstev. Kranj ponovno pridobiva ugled ne le na nacionalni, ampak tudi na mednarodni ravni. Zaradi zelenih praks, ki jih uvajamo na vseh področjih – od prometa, gradnje infrastrukture in obnove stavb, do turizma in digitalizacije, postajamo zeleno, trajnostno mobilno in pametno mesto, kar prinaša bolj kakovostno življenje in ohranjanje okolja. Občani lahko že danes občutijo razlike na bolje, tudi z njihovim sodelovanjem,« je prepričan kranjski župan.

Med njegovimi prioritetnimi nalogami v prihodnjih štirih letih je zagotovo najpomembnejša prometna razbremenitev Kranja. V programu je Rakovec zapisal, da bodo v dogovoru z državnimi organi promet razbremenili tako, da bodo zagotovili dodatni izvoz z avtoceste Kranj sever in poskrbeli za celostno ureditev vzhodne vpadnice v mesto, vse do avtocestnega izhoda Kranj vzhod, vključno z razširitvijo v štiripasovnico in z rekonstrukcijo krožišča. Začetek del je predviden leta 2025. Med nosilnimi projekti je tudi umestitev nove glavne avtobusne postaje in vzpostavitev sodobnega centra mobilnosti s centralno potniško postajo Kranj. Rakovec z ekipo med drugim obljublja še tisoč novih stanovanj, od tega vsaj 200 varovanih, pa novo koncertno-kongresno dvorano, novi dom za starostnike in posodobitev zdravstvenih kapacitet.