Polovica kandidatov s podporo volivcev ali z lastno listo

V osemnajstih gorenjskih občinah bodo samo trije župani letošnje volitve pričakali brez skrbi, saj nimajo protikandidatov. V Naklem in Preddvoru bosta Ivan Meglič in Rok Roblek kandidirala za svoj drugi mandat, Milan Čadež pa bo z županovanjem v občini Gorenja vas - Poljane nadaljeval še v petem mandatu. Čadež je tudi edini med sedanjimi šestimi župani, ki leta 2018 niso imeli protikandidatov.

Na prejšnjih lokalnih volitvah niso imeli protikandidatov župani kar tretjine gorenjskih občin: Bled, Gorenja vas - Poljane, Gorje, Jesenice, Kranjska Gora in Železniki. Pred štirimi leti v kranjskogorski občini Janez Horvat ni imel protikandidata – in se je letos tako kot hči Meta iz aktivnega alpskega smučanja umaknil in kandidira kot zadnji samo za občinski svet – letos pa je prav v tej zgornjesavski občini največ kandidatov, kar osem. Novega župana bodo tako kot v Kranjski Gori zanesljivo dobili še v Tržiču in Žireh, ostalih petnajst županov pa ponovno kandidira. V Kranju je kandidatov šest, na Jesenicah in v Radovljici po pet, po štirje pa so v Šenčurju in Škofji Loki.

V Tržiču in Žireh sta dosedanja župana Borut Sajovic in Janez Žakelj v sedanjem sklicu državnozborska poslanca, podžupana Dušan Bodlaj in Jože Stanonik pa ne kandidirata. Leta 2018 je bil Sajovic s 64 odstotki glasov izvoljen v drugem krogu, takratni poraženec Pavel Rupar pa letos ne kandidira. V Žireh je pred štirimi leti Žakelj na predlog NSi zmagal z dvotretjinsko večino, takratni poraženec Andrej Poljanšek (SDS) pa tokrat ne kandidira. V obeh občinah se bodo za županski stol potegovali trije kandidati: v Tržiču dva na predlog skupine volivcev in eden na predlog SD, v Žireh pa imata skupnega kandidata SDS in NSi, po enega kandidata pa sta predlagali Levica in skupina volivcev.

Čebulj za osmi mandat

S podporo skupine volivcev kandidirata oba kandidata v Cerkljah: Franc Čebulj, ki občino vodi vse od njene ustanovitve leta 1994, se bo potegoval še za osmi županski mandat, njegov tekmec je isti kot 2018. Takrat je Luka Štumberger v edinem (prvem) krogu dobil 38 odstotkov glasov, Čebulj pa 62 odstotkov. Po županskih kandidatih med znanimi imeni izstopa v »pokljuški« občini Gorje Janez Poklukar, nekdanji generalni direktor UKC Ljubljana in nekdanji minister za zdravje, ki izziva Petra Torkarja, ki je župan Občine Gorje vse od njene ustanovitve.

Od skupno 58 kandidatov za župane gorenjskih občin jih največ, 28, kandidira s podporo skupine volivcev ali z lastno listo. Po šest kandidatov imata obe manjši vladni koalicijski stranki, SD in Levica, Gibanje Svoboda pa ima pet kandidatov. SDS ima sama tri kandidate, po enega pa še skupaj z NSi (v Žireh), s SLS (v Šenčurju) in skupaj z NSi, SLS in Zelenimi Slovenije (v Kranju). Tri kandidate ima tudi državljansko gibanje Resnica, dva kandidata ima SLS, po enega pa NSi in SNS.

V edini gorenjski mestni občini, kranjski, je Matjaž Rakovec (SD) že lansko jesen pojasnil, da je že ob prvi kandidaturi napovedal, da je njegov program zastavljen za osem let oziroma za dva mandata. Leta 2018 je dobil Rakovec v prvem krogu 31 odstotkov glasov, njegov izzivalec Zoran Stevanović, takrat na predlog (nekdanjega smučarskega skakalca) Roberta Kranjca in skupine predlagateljev, pa petino glasov volivcev. V drugem krogu je Rakovec dobil 68 odstotkov glasov, Stevanović, ki tokrat kandidira na predlog Resnice, pa 32 odstotkov glasov.