Popovič ponudil roko izpadlemu Greblu

»Z Radom Pišotom in Listo Zavedno Koper, ki so jim zavrnili kandidaturo, smo se pogovarjali in ugotovili, da imamo podobne programe. Oni so zagotovili pomoč našemu programu in mi bomo podprli njihovega. Tako bomo vključili v naš program nekatere točke, ki jih nismo imeli - zavzemanje za tretjo medicinsko fakulteto in klinični center, ustanovitev slovenskega narodnega gledališča in gledališča za otroke Pri svetilniku, zgraditev koncertne dvorane, zunanjega letnega prizorišča s parkom, skupaj z Znanstveno-raziskovalnim središčem Koper pa si bomo prizadevali za razvoj raziskovalne infrastrukture in novih nišnih inštiututov, laboratorijev ter študijskih programov na Univerzi na Primorskem.«

Tako je na današnji predstavitvi svojega programa za lokalne volitve povedal koprski županski kandidat Boris Popovič, ki je ponudil roko Listi Zavedno Koper in Patriku Greblu, ki jih je zaradi napake pri vložitvi kandidature zavrnila občinska volilna komisija. Popovič, ki kandidira z Listo Koper je naš, je v skoraj tri ure dolgi novinarski konferenci podrobno predstavil vse kandidate in program. Med bolj znanimi imeni kandidatov za občinski svet je Vilij Bržan, nekdanji poveljnik koprske gasilske brigade, na listi pa je tudi 18-letnik Nik Kramar, s čimer želijo poudariti pomen odločanja mladih (Popovič je pojasnil, da je že na prejšnjih volitvah dal prednost mladim, zato je na kandidatno listo postavil tudi svojega sina Nika Popoviča, a je to tedaj delovalo negativno).

V volilnem programu tudi Čudolandija

»Prva točka mojega programa je čistoča in varnost,« je poudaril Popovič, ki želi iz Kopra, kot je navedel, narediti najčistejšo občino na svetu. Med številnimi projekti, ki jih je izpostavil, so zabaviščni center Čudolandija, 80-metrski stolp na Markovec, ki si ga je zamislil znani italijanski arhitekt Massimiliano Fuksas (sedanja občinska oblast je projekt ustavila), popolna prenova središča Markovca, ki vključuje tudi dvigalo (povezovalo bi spodnjo in zgornjo cesto v naselju), Piransko cesto med športnim parkom Bonifika in Semedelsko promenado bi vkopal, zgradil oziroma povečal bi parkirna mesta v garažnih hišah – eno bi zgradil na območju Žusterne, vkopana garaža pa bi nastala pod tržnico in nad njo bi bil nov trg.

Plažo bi uredil do Izole, v Žusterni predlaga vodni park (»aqualandio«), z obalne ceste bi odstranil asfalt in ga nadomestil z ustreznejšim materialom (stisnjenim gramozom po zgledu ureditve središča Ljubljane med Opero in Tivolijem).

V Vanganelu bi nastala nova športna dvorana, koprski stadion pa bi dobil novo tribuno, dogradil bi vso manjkajočo komunalno, vodovodno in cestno infrastrukturo v občini – predvsem na podeželju. Nadaljeval bi s trenutno ustavljenimi načrti za tehnološki park na območju nekdanjega Tomosa, zgradil bi 600 novih stanovanj za mlade (vključno s povečanim projektom, ki se že izvaja v Šalari).

Na območju Sermina bi nastala nova poslovna cona in park varne vožnje (po zgledu z Vranskega). Na podeželju (Hrastovlje, Kubed, Socerb) bi dal močno spodbudo za turistični razvoj. Podprl bi civilno iniciativo, ki nasprotuje obstoječemu načrtu hitre ceste Koper–Dragonja in namesto tega predlaga alternativno traso, ki sta jo izrisala dr. Livio Jakomin in pokojni Igor Zajec.

Poleg vsega tega bi vsi koprski dijaki in študentje dobili štipendije po zgledu Ankarana, nadaljeval bi tudi s participatornim proračunom, ki bi ga še potrojil, da bi obsegal tri milijone evrov. Zavzema se tudi za nov zdravstveni center, center za duševno zdravje otrok in mladostnikov ter za nastanitve in pomoč starejšim. V zaledju bi zgradil in obnovil številne šole in vrtce, prav tako bi podprl gradbene načrte katoliške, pravoslavne in muslimanske verske skupnosti.

Po skoraj treh urah naštevanja pa je dejal, da je to Plan A. Plan B pa bi po njegovih besedah začel veljati, če bi se varnostne razmere v svetu zaradi vojnega žarišča v Ukrajini spremenile in bi bilo treba postaviti druge prioritete. »Občani Kopra ne bodo ogroženi, lačni in ne bo jih zeblo,« je obljubil.