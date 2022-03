SAB na volitve zadnjič s tem imenom

Če so v SAB še lani jeseni na programskem kongresu napovedovali nadaljnje povezovanje liberalnega dela slovenske politike, zdaj Alenka Bratušek po volitvah napoveduje le še preimenovanje svoje stranke. Na vprašanje, ali je prepričana, da bodo vse stranke demokratične opozicije, ki so se povezale v Koalicijo ustavnega loka (Kul), del nove koalicije po volitvah, ne odgovarja konkretno. Stranke Kula smo zagotovilo, da bo Slovenija dobila levosredinsko vlado, pravi Bratuškova ter dodaja, da ni nikoli izjavila, da bodo del nove koalicije.

Tudi SAB je konec tedna predstavila svoje kandidate za poslance, zbrane je med drugim nagovoril Ivo Vajgl, nekdanji veleposlanik in zunanji minister ter evropski poslanec. Ocenil je, da med njimi ni karieristov, stremuhov in ljudi, ki jih je naplavilo naključje. Vajgl je bil za evropskega poslanca sicer prvič izvoljen na listi stranke Zares in v drugo na listi Desusa.

V evropskem parlamentu je bil dejaven v skupini Alde, SAB pa vidi kot edino stranko v Sloveniji, ki deluje kot socialno-liberalna stranka. Na njeni listi 79-letni Vajgl ne bo kandidiral, se pa že nekaj časa v kuloarjih pojavlja kot kandidat za predsednika republike. Na vprašanje, ali drži, da razmišlja o kandidaturi, ni želel odgovoriti, prav tako ne Bratuškova, češ da je za to vprašanje še prezgodaj.

SAB se na volitve podaja z 80 kandidati, med njimi je 38 žensk. Kandidiralo bo vseh pet aktualnih poslancev, poleg Bratuškove še Marko Bandelli, Maša Kociper, Andrej Rajh, Vojko Starović ter Branislav Rajić, ki je v stranko prišel po izstopu iz SMC in krajšem postanku med nepovezanimi poslanci. Znani obrazi so med drugim še prvi direktor družbe Slovenski državni gozdovi Zlatko Ficko ter generalni sekretar stranke Jernej Pavlič in nekdanja kohezijska ministrica Angelika Mlinar.