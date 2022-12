Turel se že veseli zmage

»Super, na zmago smo po tihem računali, pripravljeni smo prevzeti vodenje občine,« so bile prve besede Sama Turela, novega novogoriškega župana, ki se mu po več kot 90 odstotkih glasov napoveduje zmaga s 55,67 odstotka prejetih glasov. V volilnem štabu se je oglasila popevka We are the champions. Sledili so objemi in poljubi ter rezanje torte. zdaj se pričakuje še predsednika vlade Roberta Goloba.

V drugem volilnem krogu sta se za novogoriškega župana pomerila kandidat Gibanja Svobode Samo Turel in aktualni župan Klemen Miklavič, ki ga je podprla skupina volivcev. Medtem ko je prvi spodbujen z rezultatom iz prvega kroga, v Miklavičevem štabu poudarjajo, da so pred drugim volilnim krogom naredili vse, kar so si zadali in upajo, da bodo volivci to prepoznali.

Oba kandidata sta bila zaskrbljena zaradi nizke volilne udeležbe. Ta je še nekoliko nižja kot v prvem krogu. Razlog je predvidoma v tem, da je to še ena v vrsti volilnih nedelj. Čutiti je sicer veliko optimizma pri Turelu, manj pa pri Miklavčiču, ki se zaveda prednosti protikandidata zaradi podpore Gibanja Svobode, ki je doma prav na Goriškem.

Turel je v prvem krogu volitev, ki se jih je udeležilo okoli 46 odstotkov upravičencev, dobil čez 40 odstotkov glasov, Miklavič pa dobrih 25 odstotkov. Če upoštevamo izid spomladanskih državnozborskih volitev, ima Gibanje Svoboda največjo podporo prav v Novi Gorici, kjer je Miklavičev predhodnik Matej Arčon, danes minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, prejel kar 44 odstotkov vseh glasov in s tem močno presegel celo rezultat aktualnega predsednika Roberta Goloba v Ljubljani. Rekorden je tudi rezultat, ki ga je Gibanje Svoboda na lokalnih volitvah dosegla v novogoriškem mestnem svetu, kjer so dobili 14 svetnikov od skupno 32.

Novogoriška protikandidata: Klemen Miklavič in Samo Turel. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

V volilni kampanji pred drugim krogom se toni med kandidatoma zaostrujejo, sklepajo pa se tudi zavezništva. Turela tako podpirajo Lista za razvoj, Levica, NSi, Lista MDruzi, ZZP in SD, ki imajo skupaj 23 mestnih svetnikov. Za Miklaviča pa se je opredelila le SDS, tako da lahko računa zgolj na skupnih devet svetnikov.

Novo Gorico čaka projekt EPK 2025

Med pomembne dosežke minulega mandata Klemna Miklaviča zagotovo šteje uspešna kandidatura Nove Gorice skupaj z italijansko Gorico za Evropsko prestolnico kulture (EPK) 2025. Ta projekt, ki so ga sicer zastavili že v predprejšnjem mandatu, naj bi postal za obe mesti pomembna razvojna priložnost, obenem pa je že zdaj pospešil čezmejno sodelovanje. Občina je nedavno kupila območje za poslovno cono v Solkanu, zemljišča v Kromberku pa so v postopku prodaje podjetnikom. Med pridobitve je treba šteti tudi nov bazen, skupnostni center za ranljive skupine, obnovo največje osnovne šole in zgraditev 18 otroških in športnih igrišč.

Dosedanji župan je ob tem zastavil prenovo železniškega omrežja, stanovanjsko gradnjo in sodelovanje z novogoriško univerzo pri razvoju zelenih tehnologij. Občina je uredila krožno kolesarsko pot, ki se navezuje na novo jekleno visečo brv čez Sočo v Solkanu (čezmejni projekt EZTS GO).

Kritiki pa poudarjajo prepočasno izpeljavo vseh zastavljenih načrtov in kažejo na napredovanje Ajdovščine, ki v zadnjem obdobju odpira številne podjetniške priložnosti. Predstavniki novogoriškega gospodarstva, ki so se minuli mesec udeležili posveta v organizaciji Italijansko-slovenskega foruma, so tudi poudarili, da pričakujejo večjo vključenost v projekt EPK 2025.