Težave tudi zaradi malomarnosti zaposlene v DVK

Državna volilna komisija (DVK) se je včeraj seznanila z dinamiko pošiljanja glasovnic volilnim upravičencem, ki živijo v tujini. Teh je dobrih 105.000. Glede na odzive iz tujine in podatke Pošte Slovenije o poteku dostave bodo vsi, ki želijo voliti, izpolnjene glasovnice le težko pravočasno vrnili v Slovenijo. Na Pošti Slovenije opozarjajo, da so bile glasovnice tokrat dostavljene le devet dni pred izvedbo volitev oziroma zgolj štiri delovne dni pred dnevom, ko je treba izvesti njihovo dostavo naslovnikom.

»Moja družina, volilni upravičenci smo trije, še vedno nismo dobili glasovnic za tokratne državnozborske volitve. V Veliki Britaniji nas živi približno šest tisoč Slovencev, imamo svojo skupino na Facebooku ​in številni v njej opozarjajo, da volilnega materiala še vedno niso dobili, zaradi tega nekateri že razmišljamo o pritožbi na Evropsko sodišče. Nekateri so glasovnice prejeli v torek, tudi oni se bojijo, da jih ne bodo mogli v Slovenijo vrniti pravočasno. Številni živimo zunaj Londona, kjer bo v nedeljo mogoče fizično glasovati, mnogi imajo takrat delovne obveznosti in prepričani smo, da nam je kršena ustavna pravica do glasovanja. Večkrat sem klicala na DVK in spraševala, kaj je z glasovnicami, ki so jih, kot so mi povedali, natisnili šele 8. aprila. Odziv DVK je bil precej neprijazen, saj je bil odgovor tudi v stilu: 'Kaj vam pa naj jaz naredim?' Torej absolutno neprimeren. Sprašujem se, komu je v interesu, da našega glasu ne bo dobil oziroma da se bo naš glas izgubil,« je ogorčena Suzana Munda, nekdanja novinarka, ki že nekaj let živi v tujini.

Iz Brazilije se nam je oglasil Bogdan Šalej, ki je uradno prazno glasovnico dobil, ne pa tudi volilne liste in torej ne ve, koga naj voli. »Ne gre za malomarnost, ampak za dejstvo, da smo mi Slovenci in Slovenke v svetu tretjerazredni državljani, ki jih slovenska politika noče imeti v svojem volilnem telesu in nam kaže, kako nespodobno in nesposobno nas obravnava. Žalostna podoba slovenske demokracije, za katero smo izseljenci pripomogli več, kot se priznava. To je življenje,« komentira Šalej.

Zaradi zamud pri prejemanju pričakovane pošte je torej vse več pritožb volilnih upravičencev iz tujine, ki volilnega materiala še niso prejeli. Na Pošti Slovenije pojasnjujejo, da so jim bile zadnje pošiljke za volilne upravičence s stalnim prebivališčem v tujih državah predane le devet dni pred izvedbo volitev oziroma zgolj štiri delovne dni pred dnevom, ko je treba izvesti njihovo dostavo naslovnikom. Za zadnje državnozborske volitve leta 2018 so bile glasovnice oddane trinajst dni pred dnevom volitev oziroma devet delovnih dni pred dnevom, ko je treba izvesti dostavo naslovnikom.

V SDS okrivili volilno komisijo

Na poštah krajev, kjer prebivajo volilni upravičenci v tujini, je do včeraj prispelo šele okoli 60 odstotkov glasovnic. Na Pošti Slovenije ocenjujejo, da bi jih torej naslovniki morali »praviloma« dobiti do petka, 22. aprila. V tujini morajo izpolnjeno glasovnico volivci oddati najpozneje do nedelje zvečer do 19. ure. Pošto Slovenije vodi generalni direktor Tomaž Kokot, član SDS. Njegov strankarski kolega Branko Grims je, tako kot prvak SDS, krivdo za zastoj včeraj pripisal DVK. »To, kar je na teh volitvah naredilo vodstvo DVK, je očitno protiustavna sabotaža in škandal. Iz celega sveta, od Švedske do Avstralije, prihajajo klici naših državljanov, ki še vedno zaman čakajo na volilni material. Policija, KZ, malomarno delo predsednika DVK? Odgovornost!!« je tvitnil Grims.

Na Pošti Slovenije so prve pošiljke volilnega gradiva za tujino prejeli minuli ponedeljek in torek, odposlali pa so jih šele v sredo. »Prvi del pošiljk za volilne upravičence s stalnim prebivališčem v evropskih državah v količini okoli 22.300 pošiljk smo prejeli v ponedeljek v popoldanskem času. V torek smo prejeli še okoli 12.000 pošiljk. Vse pošiljke je treba pred predajo v mednarodni promet skenirati (skenira se koda na ovojnici). Po skeniranju se pošiljke predajo v žigosanje in usmerjanje ter pripravo vreč (poštnih sklepov) za naslovne države. Ker se odprave začnejo izvajati med 3.00 in 5.30 zjutraj, smo pošiljke odpravili v noči s torka na sredo. Skupaj je šlo za 47 vreč, od katerih jih je bilo v naslovno državo 33 dostavljenih še isti dan, 14 vreč pa je bilo dostavljenih naslovnim poštam minuli četrtek,« so pojasnili.

Minuli petek so prejeli okoli 21.300 pošiljk, ki so jih odpremili s ponedeljka na torek ta teden. Po zadnjem preverjanju je na naslovne pošte evropskih držav prispelo več kot 60 odstotkov vreč, po ocenah Pošte bi morala biti dostava pošiljk praviloma izvedena do petka.

Državna volilna komisija se je včeraj seznanila s poročilom direktorja Dušana Vučka, da so se težave pojavile na več ravneh: pri potrjevanju kandidatnih list v volilnih komisijah volilnih enot, zaradi malomarnega opravljanja dela ene od zaposlenih v službi DVK in pri pošiljanju volilnega gradiva v mednarodni promet na Pošti Slovenije. Član DVK Drago Zadergal je dejal, da je Pošta Slovenije svoje delo opravila v osmih dneh, kar je v enakem času kot na volitvah leta 2018.

Člani DVK so se strinjali, da se na Pošti Slovenije preveri, v katere države so pošiljali glasovnice v soboto, 16. aprila, in v torek, 19. aprila, ko je bilo v tujino skupaj poslanih več kot 32.000 glasovnic. Vučko mora pripraviti pisno poročilo v zvezi s pošiljanjem volilnega gradiva v tujino.

DVK je zaradi praznikov za en dan že zamaknila začetek štetja glasovnic iz tujine, glasovnice tistih volilnih upravičencev, ki jim bo ob vseh zapletih uspelo pravočasno poslati izpolnjene, bo začela šteti 3. maja.

Nenavadna pošta zaposlenim

Z ministrstva za šolstvo pa so nam poslali odgovor na vprašanje, zakaj so vsi njihovi zaposleni iz glavne pisarne resorja Simone Kustec prejeli elektronsko pošto z analizo inštiduta IFIMES, v kateri so zapisali, da je mogoče, da "aktualna oblast ne bo priznala izida volitev oziroma bo postavila pod vprašaj legalnost in legitimnost volilnega procesa in bo tako pri svojih volivcih poskušala opravičevati volilni poraz". Na ministrstvu so pojasnili, da je njihova usližbenka zaposlenim mail poslala pomotoma in se za "neljubo napako že opravičila, vodstvo ministrstva s Simono Kustec na čelu pa z vsebino niso bili seznanjeni".