Tri opozorila pred volitvami

Dan pred volilnim molkom so v inštitutu 8. marec opozorili na več nevarnosti, ki nas čakajo na volitvah.

Tako so izpostavili, da več Slovencev v tujini ni prejelo glasovnic. »Živim na Dunaju, in kolikor mi je znano, še nihče tukaj ni dobil glasovnic. Ponavadi smo jih prejeli prej in glede na to, da se obetajo prazniki, bo šlo zelo na tesno. Na Dunaju naj bi nas bilo po nekaterih podatkih okoli sedem tisoč, in če nam bo vsem kratena volilna pravica, se bo to zagotovo poznalo,« je dejala Maja Koražija. »Ljudje z vsega sveta nam pišejo, da svojega volilnega gradiva za glasovanje po pošti še niso prejeli. Tovrstnih sporočil je vsak dan več, številka je zastrašujoča. Popis prebivalstva RS iz leta 2002 pravi, da več kot 30.000 slovenskih državljanov prebiva v tujini. Danes je ta številka še večja.«

Opozorili so tudi na možnost, da sedanja vlada ne bo želela priznati volilnih rezultatov. »Nujno je, da se v nedeljo v čim večjem številu udeležimo volitev. Pokazati moramo, da nam ni vseeno, kaj se dogaja z našo državo. Skrbi nas, da bo namreč v primeru, da zmaga trenutna opozicija, Janša sledil taktiki Trumpa: želel volitve razveljaviti in ponovno ignoriral voljo ljudi,« je poudarila Tija Jakič, članica programskega odbora Inštituta 8. marec.

Že na prejšnjih volitvah smo videli, kako ima SDS tudi satelitske stranke, enako velja zdaj. »Avtoritarne države oblast vzdržujejo s pomočjo satelitskih strank, strank, ki se izdajajo za sredinske, v resnici pa so tesno povezane s trenutno oblastjo. V Sloveniji je takšna stranka Povežimo Slovenijo. Na soočenjih nastopa Počivalšek in stranko predstavlja kot podaljšek stare SMC. V resnici pa v stranki prevladujejo ljudje, ki so tesno povezani s SDS,« je povedala Nika Kovač, direktorica Inštituta, ki se v teh dneh nahaja v Sloveniji.