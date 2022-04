Trumpov sindrom pri prenosu oblasti možen tudi pri nas

V nadaljevanju preberite:

Zdi se, da se z volitvami zapleta. Po naših informacijah je Pošta Slovenije z glasovnicami za tiste, ki bodo glasovali po pošti iz tujine, ravnala precej neobičajno. Čeprav jih je od državne volilne komisije (DVK) prejšnji ponedeljek in torek prejela več kot 36.000, ni poslala naprej nobene, ampak je šel naslovnikom v tujino prvi paket šele v sredo, nato so odpremili nekaj manjših paketov. Šele včeraj pa je Pošta odposlala v tujino še zadnje, največje število glasovnic. V paketu je bilo volilno gradivo za več kot 25.600 naslovnikov. Več kot očitno je, da se bodo izpolnjene glasovnice zaradi praznikov težko pravočasno vrnile v Slovenijo.

»Napovedane politične spremembe v Sloveniji odpirajo tudi možnost ponovitve 'Trumpovega sindroma' pri prenosu oblasti. Možno je, da aktualna oblast ne bo priznala izida volitev oziroma bo postavila pod vprašaj legalnost in legitimnost volilnega procesa in bo tako pri svojih volivcih poskušala opravičevati volilni poraz,« so v predvolilni analizi, ki so jo naslovili Slovenija med Brusljem in Budimpešto, ocenili na Mednarodnem inštitutu za bližnjevzhodne in balkanske študije Ifimes. Analizo so po elektronski pošti iz glavne pisarne prejeli tudi zaposleni na ministrstvu za šolstvo. Kaj so temelji za to oceno inštituta?