Ukrajinska kriza sklestila napoved gospodarske rasti

Urad za makroekonomske analize in razvoj (Umar) v vladnem gradivu, ki ima oznako interno, zaradi posledic ukrajinske krize napoveduje nižjo gospodarsko rast, kot jo je ocenil septembra. Ta naj bi bila tako po najnovejši oceni 4,2-odstotna, torej nižja za pol odstotne točke, prihodnje leto naj bi bila gospodarska rast triodstotna, prav tako nižja od predvidene, leta 2024 pa naj bi dosegla 2,8 odstotka. Glede na postpandemični zagon, v katerem je rast BDP lani dosegla 8,1 odstotka, je torej izgubljanje gospodarske sape očitno. Stranke pa v predvolilnih soočenjih ne zmorejo pogleda naprej, pač pa se izgubljajo v očitkih in zamerah iz minulih dveh let, ko je vlado vodil Janez Janša. Kako smo ocenili včerajšnje nastope politikov?