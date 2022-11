Ustavno sodišče zavrnilo Grebla

Patrik Greblo je z listo Zavedno Koper dokončno izločen iz letošnjih županskih volitev, je poročal Radio Koper. Ustavno sodišče je sprejelo sklep, da ustavnih pritožb ne sprejme v obravnavo, ker niso izpolnjevale pogojev iz zakona o ustavnem sodišču.

Greblo se je obrnil na ustavno sodišče, ker je menil, da je šlo pri zavrnitvi njegove kandidature za kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin – poleg njega pa še 63 občanom, ki so želeli kandidirati na njihovi listi za občinski svet in krajevne skupnosti. V ustavni pritožbi so v Greblovi listi poudarili, da je šlo za neresnicoljubnost ugotovitve koprske občinske volilne komisije in pozneje še novogoriškega upravnega sodišča glede tega, da glasovanja o kandidatih niso izvedli tajno.

Koprska občinska volilna komisija je presodila, da v Greblovi listi niso izkazali tajnosti glasovanja, saj tega niso navedli v zapisniku, poleg tega iz njihovega statuta menda izhaja, da niso vselej podvrženi taki vrsti glasovanja.

V Kopru bodo tako volivci izbirali med šestimi županskimi kandidati in 14 listami. Za koprskega župana trenutno kandidirajo aktualni župan Aleš Bržan (Lista Aleša Bržana in Gibanje Svoboda), njegov predhodnik Boris Popovič (Koper je naš), nekdanja poslanka in diplomatka Jadranka Šturm Kocjan (SD), občinska svetnika Peter Bolčič (Zaupanje) in Alen Medveš (Levica) ter nekdanji občinski svetnik Igor Colja (SDS).