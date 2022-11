V drugi krog v polovici mestnih občin

Ljubljana

Zoran Janković: 61,84 odstotka, Nataša Sukič: 9,63 odstotka

Ljubljanski župan Zoran Janković, ki občino vodi 16 let in jo bo še prihodnji mandat, je nizko stopnjo volilne udeležbe pričakoval. »Vsako nedeljo imamo namreč volitve in volivci so očitno dali prednost tistim volitvam, ki so državotvorne. Drugi vzrok pa je, da je kazalo na moje premočno vodstvo in so volivci ostali doma, saj so vedeli, da bom tako ali tako zmagal,« je dejal Janković. Dodal je, da tisti, ki pride na volitve, in tisti, ki ne pride, oba volita. »Sam bi si želel večje udeležbe, saj bi dobil večjo podporo. Ampak Ljubljančani so odločili tako, kot so,« je poudaril župan. Hkrati je napovedal, da bo podžupan Aleš Čerin že v prihodnjih dneh sklepal koalicijo s predstavniki Gibanja Svoboda in stranke SD.

Franc Kangler je v drugi krog potegnil Saša Arsenoviča. FOTO: Nebojša Tejič/STA

Maribor

Saša Arsenovič: 36,66 odstotka, Franc Kangler 25,50 odstotka

Saša Arsenovič se bo v drugem krogu za funkcijo mariborskega župana pomeril s Francem Kanglerjem. Razlika med njima je manjša, kot so kazale ankete: Arsenovič je prejel 36 odstotkov glasov, Kangler pa 26. Arsenovič je dejal, da so volilni rezultati podobni tistim pred štirimi leti. »Vendar imam zdaj veliko več znanja in izkušenj, zelo veliko projektov smo že uresničili in ne dvomim, da bomo zmagali,« je dejal. »To je bil naš cilj. Verjel sem v našo kampanjo, ki je bila spoštljiva do vseh protikandidatov. Nismo se ozirali v preteklost, ampak smo iskali predvsem rešitve za naprej, za boljšo prihodnost mesta,« je dejal Kangler.

Koper

Aleš Bržan: 53,61 odstotka, Boris Popovič: 37,71 odstotka

»Menim, da sem ljudi prepričal z drugačno politiko, politiko dialoga in dogovora,« je že po slabi polovici preštetih glasov dejal koprski župan Aleš Bržan, ki je zaključil svoj prvi mandat. Izkazalo se je, da je tokrat slavil že v prvem krogu. Po njegovih besedah mu je z ekipo uspelo dokazati, da so na ta način lahko tudi učinkovitejši. Ob živahni glasbi v njegovem volilnem štabu v Šalari je tudi zaplesal in razrezal torto. Bržanov najresnejši izzivalec je bil pričakovano njegov predhodnik Boris Popovič. Ta je Bržanovo zmago označil kot nelogično, saj je po njegovem mnenju Koper mrtvo mesto. »Dejstvo je, da smo mi imeli drugačne ideje, a če so ljudje proti, naj imajo, kar si pač želijo,« je komentiral Popovič.

Aleš Bržan meni, da je ljudi prepričal z drugačno politik. FOTO: Črt Piksi

Kranj

Matjaž Rakovec: 48,22 odstotka, Ivo Bajec: 19,50 odstotka

Javnomnenjske ankete so napovedovale zmago dosedanjega župana Matjaža Rakovca, nekatere tudi z več kot 60-odstotno podporo, a Kranjčani bodo decembra šli še enkrat na volitve. Rakovec se bo v drugem krogu pomeril z Ivom Bajcem (SDS, NSi, SLS in Zeleni Slovenije). Tudi sam Rakovec je včeraj po poročanju STA še pred zaprtjem volišč dejal, da nizka volilna udeležba napoveduje nekoliko bolj »živčen večer«. Ankete so kazale tudi, da se bo, če sedanji župan v prvem krogu ne prejme več kot 50 odstotkov glasov, z njim pomeril Bajec. Na tretje mesto se je uvrstil predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović, ki je pred štirimi leti v županski tekmi zaostal le za Rakovcem.

Kranjčani bodo decembra šli še enkrat na volitve. Rakovec se bo v drugem krogu pomeril z Ivom Bajcem. FOTO: Mediaspeed

Celje

Bojan Šrot: 46,72 odstotka, Matija Kovač: 33,28 odstotka

Bojan Šrot, ki je župan od leta 1998, se bo v drugem krogu pomeril z neodvisnim kandidatom Matijo Kovačem. Ob udeležbi 41,2 odstotka volivcev je Šrot dobil 46,72 odstotka glasov, Kovač pa 33,28 odstotka. Šrot je dejal, da ni razočaran. »Potiho smo to zaradi veliko kandidatov pričakovali. Za drugi krog imamo še dovolj volje in energije,« pravi. Kovač meni, da rezultat kaže, da je Celje zrelo za spremembe, ki ne bodo temeljili na strankarskih interesih: »Postali bomo neka skupna ljudska fronta, ki bo delala predvsem na terenu, z malimi ljudmi in šele potem v mestnem svetu.« Kovaču je podporo že napovedalo Gibanje Svoboda, ki je v mestnem svetu osvojilo sedem mandatov, dva manj kot Šrotova Celjska županova lista.

Bojan Šrot, ki je celjski župan od leta 1998, se bo v drugem krogu pomeril z neodvisnim kandidatom Matijo Kovačem. FOTO: Gregor Mlakar/STA

Novo mesto

Gregor Macedoni: 74,50 odstotka, Srečko Vovko: 25,50 odstotka

V Mestni občini Novo mesto so že med mirno volilno kampanjo napovedovali zmago dosedanjega župana Gregorja Macedonija. To se je uresničilo, saj je po še nepopolnih podatkih prejel 74,34 odstotka glasov. Drugi kandidat, Srečko Vovko, ki je kandidiral s podporo SD, je prejel 25,66 odstotka. Volitev se je udeležilo 43,25 odstotka volivcev, kar je več od slovenskega povprečja. Ob ponovni izvolitvi je Gregor Macedoni, ki bo s tem začel svoj tretji županski mandat, kar bo tudi prvi tak primer v mestni občini Novo mesto, dejal, da je vesel podpore volivcev: »Volilni izid je dokaz, da smo delali dobro, hkrati pa je podpora volivcev tudi dobra popotnica za prihodnja štiri leta.«

Novi stari župan Novega mesta Gregor Macedoni. FOTO: Aleš Kocjan/sta

Velenje

Peter Dermol: 68,84 odstotka, Milan Medved: 16,97 odstotka

Po dobrih 50 odstotkih preštetih glasovnic s 67,7 odstotka na čelu Velenja ostaja Peter Dermol. S tem je prvič izvoljen na rednih volitvah, župan je namreč postal leta 2020 na nadomestnih volitvah po smrti župana Bojana Kontiča. Tokrat je Dermolu najbliže prišel nekdanji direktor premogovnika Milan Medved, ki je po zadnjih podatkih prejel 17,6 odstotka. SD, ki ji pripada Dermol, bo imela večino tudi v mestnem svetu. Dermol je napovedal predvsem delo v okviru prestrukturiranja: »Da izkoristimo vsako priložnost, ki nam jo ponujata evropska komisija in država, da bomo ustvarjali delovna mesta, gradili nova stanovanja, začeli zeleni prehod ter da bomo ohranjali socialno in zdravstveno varnost.«

Na čelu Velenja ostaja Peter Dermol FOTO: Vesna Pušnik Brezovnik/STA

Nova Gorica

Samo Turel: 40,87 odstotka, Klemen Miklavič: 25,83 odstotka

V Novi Gorici se bosta v drugem krogu pomerila Samo Turel, kandidat Gibanja Svobode, ki je v prednosti, in dosedanji župan Klemen Miklavič, kandidat liste Goriška.si. »Rezultat je odličen, zelo smo zadovoljni, da nam je uspelo prepričati ljudi o naših resnih namenih. Rekorden je tudi rezultat, ki smo ga dosegli v občinskem svetu,« je komentiral Turel. Zasluge za uspeh pripisuje tudi Gibanju Svoboda, ki ima na Goriškem veliko podporo. »Delno je treba rezultat pripisati nizki volilni udeležbi, a se bomo borili naprej,« o svojem prvem županskem mandatu pravi dosedanji novogoriški župan Klemen Miklavič. Pred drugim krogom namerava poudariti svojo usmeritev v čezmejno povezovanje obeh Goric v okviru Evropske prestolnice kulture.

Krško

Dušan Šiško: 24,63 odstotka, Janez Kerin: 19,75 odstotka

V Mestni občini Krško je tudi rezultat volitev pokazal precejšnjo izenačenost kandidatov. Po vseh preštetih glasovih sta se v drugi krog uvrstila Dušan Šiško, nekdanji poslanec Slovenske nacionalne stranke, ki je na volitvah kandidiral kot neodvisni kandidat oziroma s podporo Dejana Staniča in skupine volivcev Lista Dušana Šiška – Energično za Krško ter Janez Kerin s podporo Marte Levičar Magiera in skupine volivcev Liste Modra smer. Prvi je zbral 2413 glasov oziroma 24,63 odstotka, drugi, Janez Kerin, pa 1935 glasov oziroma 19,75 odstotka vseh glasov. Pri tem je bila zanimiva izenačenost z naslednjima kandidatoma, saj je Aleš Zorko prejel 1836 oziroma 18,74 odstotka glasov volivcev, Iztok Starc pa 1687 oziroma 17,22 odstotka glasov.

Zmagovalka na Ptuju, Nuška Gajšek. FOTO: Mediaspeed

Ptuj

Nuška Gajšek: 64,28 odstotka, Andrej Čuš: 16,14 odstotka

Na Ptuju se sicer niso uresničile napovedi iz anket, da bo Nuška Gajšek iz stranke SD prejela kar tri četrtine glasov, je pa prepričljivo zmagala že v prvem krogu lokalnih volitev. Prejela je skoraj petinšestdeset odstotkov glasov, najboljši rezultat med drugimi sedmimi kandidati je dosegel Andrej Čuš, ki je prejel nekoliko več kot šestnajst odstotkov glasov. Za Franja Rozmana (SDS) je glasovalo malo več kot osem odstotkov volivcev, ostalih pet kandidatov pa ni preseglo petodstotne podpore. Volilna udeležba je bila na Ptuju dobra, svoj glas je oddalo sedeminštirideset odstotkov volilnih upravičencev.

Murska Sobota

Damjan Anželj: 41,86 odstotka, Andrej Mešič: 32,72 odstotka

Volivci v mestni občini Murska Sobota bodo morali decembra še enkrat na volišča. Po neuradnih podatkih bo namreč za izvolitev župana potreben drugi krog, v katerem se bosta pomerila Damjan Anželj, kandidat SD, in kandidat SDS Andrej Mešič. Prvi je neuradno dobil približno 43, drugi pa 32 odstotkov glasov.

Damjan Anželj meni, da je občina že do zdaj dobro delovala pod vodstvom župana Aleksandra Jevška, ki je minister v vladi Roberta Goloba, in da bo, če bo izvoljen, samo nadaljeval dobro delo. Andrej Mešič pa napoveduje, da bo v kampanji opozarjal na neuresničene načrte, in si, če bo izvoljen, prizadeval za to, da bi mladi ostajali v občini in da bi privabili čim več podjetij.

Slovenj Gradec

Tilen Klugler brez izzivalca

Zmagovalec volitev v Slovenj Gradcu je dosedanji župan Tilen Klugler, ki ni imel izzivalca, kandidiral pa je kot nestrankarski kandidat, s svojo listo ter podporo Gibanja Svoboda in SD. Pričakoval je dober rezultat. »Ne glede na to, kdo bo izvoljen v mestni svet, si želim, da bi vsi v njem delali v dobro meščank in meščanov. Koalicije v mestnem svetu po volitvah ne bo. Veselim se dela in izzivov v prihodnjih štirih letih,« je dejal Klugler.

Sedeži v mestnem svetu se bodo v Slovenj Gradcu razporedili drugače kot na prejšnjih volitvah, saj se je za mestni svet potegovalo sedem list, leta 2018 pa jih je bilo kar štirinajst. Klugler se je na volitvah leta 2018 pojavil kot novinec in v drugem krogu premagal takratnega župana Andreja Časa.