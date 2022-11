V Trbovljah gladka zmaga Pozniču

Trboveljskim volivcem in volivkam v naslednjih dveh tednih ne bo treba še enkrat na volišča izbirat župana. V zadnjih dveh mandatih je občino vodila nestrankarska županja, zdaj občino prevzema SD-jev župan, akademski kipar, nekdanji direktor kulturnega centra Delavski dom Trbovlje in v Šarčevi vladi tudi minister za kulturo Zoran Poznič.

Pri desetini preštetih glasov vodi s skoraj 56 odstotki glasov. Drugi je Dejan Debelić, kandidat Gibanja Svoboda, s 13 odstotki, ostali si delijo tretjino glasov, med njimi tudi edini nestrankarski Jože Pustoslemšek, uradnik na Mopu, ki je Trboveljčane na volitve pozival z Listo DNK Trbovelj in z geslom, da z več kot 35-letnimi izkušnjami v gospodarstvu in javni upravi ponuja rešitve, ne obljub.

Poznič je v kampanji stavil na trajnostni razvoj občine, kakovostno življenje občanov, izboljšanje mobilnosti, medgeneracijsko sožitje, na spodbujanje kreativnosti in podjetnosti, aktivno delovanje občanov pri javnih zadevah in na zadovoljstvo z življenjem v občini.

Poznič je po prvih neuradnih rezultatih za Delo dejal: »Ob tej zmagi je še toliko bolj pomembno, da izpolnimo vse dane obljube in zaveze ter predvsem, da skupaj, vsi, popeljemo naše mesto v 21. stoletje.« Poznič se Trboveljčanom in Trboveljčankam zahvaljuje za zaupanje in jih prisegajoč na »kumaratšaft« poziva, da gredo z njim »skupaj naprej«. Lista bivše županje Jasne Gabrič, ki je tokrat kandidirala le za občinski svet, je doživela popolni kolaps.

Za župansko funkcijo se je v Trbovljah sicer potegovalo pet moških in ena ženska: poleg omenjenih Pozniča, Debelića in Pustoslemška še NSi-jev Drago Kočar, Primož Siter iz Levice in Patricija Gorenc iz SDS.