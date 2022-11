Več kot prepolovljena županska lista

Hrastniški župan Marko Funkl, ki je imel na lokalnih volitvah 2018 težko delo – v drugi krog volitev je vstopil s skoraj desetimi odstotki manj glasov od nasprotnika, a na koncu zmagal s prav tolikšnim naskokom -, bo imel tokrat le dva tekmeca: neodvisnega Gregorja Pajića in političnega novinca z liste Gibanje Svoboda Žigo Kovača.

Funkl, tudi predsednik Razvojnega sveta zasavske regije, v preteklosti predsednik Gibanja za dostojno delo in socialno družbo ter knjigoljub ki je na noge postavil eno najlepših bukvarn v državi Zmajevo luknjo, se pri svojih 38. letih na županske volitve podaja drugič. A tokrat ima trikrat manj nasprotnikov kot prvič, ko se je pomeril s še šesterico kandidatov, med njimi tudi s Pajićem in z nekdanjo poslanko SMC Vojko Šergan, ki sta po prvem krogu »svoje« glasove dala Funklu. Enako se je odločil tudi tretje uvrščeni na županskih volitvah 2018 Božo Majcen. Slednji in Šerganova sta v Funklovem mandatu nato postala podžupana, Pajić direktor Zdravstvenega doma. V drugi krog se je uvrstil Jani Medvešek z Liste za našo dolino. Medvešek, aktualni direktor zasavske razvojne agencije RRAZ, na njej za občinskega svetnika kandidira tudi letos.

Prvopodpisani na Listi za našo dolino je sicer Vinko Žagar, hrastniški podžupan iz obdobja, ko je občino vodil še LDS-ov in nato neodvisni Miran Jerič. Žagar je hrastniški svetnik že več kot dve desetletji.

Hrastniška SD gre med drugim na lokalne volitve s poslancem Sonibojem Knežakom, ki pa se je odločil kandidirati zadnji, sedemnajsti, na strankini listi.

Dva Gregorja Pajića

Nekdanja Cerarjeva poslanka Vojka Šergan je za tokratne volitve sestavila svojo listo. Za SLS kandidirata hrastniškim volivcem dobro znani imeni, ki se najmanj že desetletje pojavljata na kandidatnih listah: Jurij Bantan, ki ostaja zvest SLS, in Vojka Povše Krasnik, nekdanja novinarka na regionalnem Radiu, ki pa je bila doslej kandidatka Desusa.

Panorama Hrastnika. FOTO: Branko Klančar

Mladi Hrastničani, najstarejša jih šteje trideset, najmlajša osemnajst let, se za občinski svet potegujejo z listo Mladi za naš Hrastnik.

Ženske kvote na listi hrastniškega Gibanja Svoboda med drugim zastopa Valentina Moljk, nekdanja direktorica tamkajšnjega Kulturno-rekreacijskega centra, zdaj pa vodi trboveljski Zavod za mladino in šport.

Na Listi Gregorja Pajića, ki je bil pred leti direktor Viba filma, letos aprila pa se je neuspešno prijavil za direktorja Splošne bolnišnice Celje, sta, zanimivo, dva Gregorja Pajića: prvi letnik 1968, drugi 2002.

Za NSi bo glasove Hrastničanov zbiral Alojz Čebin, kmetovalec iz Šavne Peči in eden vidnejših akterjev v sodobni kmečki pravdi, ki jo je 26 kmetov iz Zasavja bilo proti zasavskim onesnaževalcem in jo leta 2016 po 21 letih tudi dobilo.

Na listi SDS za občinski svet je vsem zasavskim rudarjem znano ime: nekdanji direktor Rudnika Trbovlje-Hrastnik Bojan Klenovšek.

Dva profesorja

Dol pri Hrastniku. FOTO: Drago Medved

Županskemu kandidatu Funklu, sicer profesorju ruščine in filozofije ter nekdanjemu dolskemu rokometašu, pa je na svojo listo Naš Hrastnik poleg nekdanje poslanke Marjana Šarca Nine Maurovič uspelo pritegniti še enega profesorja: Nermina Bajramovića. Maurovičeva, ki jo širša Slovenija pozna iz resničnostnega šova Big Brother, je v poslanskih klopeh v času Šarčeve vlade nadomestila Zagorjana Rudija Medveda. Bajramović na hrastniški OŠ narodnega heroja Rajka poučuje matematiko, pred mesecem pa je bil med prejemniki najvišjih državnih nagrad na področju šolstva – za izjemne dosežke.