Volilna komisija v Bovcu zavrnila ponovno štetje glasov

Občinska volilna komisija v Bovcu je kot neutemeljeno zavrnila zahtevo za ponovno štetje glasov županskih volitev. To pomeni, da je sedanji župan Valter Mlekuž s 50,7 odstotka glasov osvojil nov mandat, kandidat Liste za Posočje - Bovec Kristjan Omerović pa je prejel 31,7 odstotka glasov, s čimer je za las izgubil možnost za drugi krog.

Lista za Posočje - Bovec je na občinsko volilno komisijo v Bovcu vložila zahtevo za ponovno štetje glasov županskih volitev. Njihov kandidat Kristjan Omerović je v prvem krogu dobil 31,7 odstotka glasov, sedanji župan Valter Mlekuž pa 50,7 odstotka. To pomeni le okrog 20 glasov razlike med zmago slednjega v prvem krogu in morebitnim drugim krogom.

Med kandidatoma je bilo le 20 glasov razlike. FOTO: Jure Eržen/Delo

»Zelo smo zadovoljni z volilnim rezultatom, vendar želimo biti prepričani glede na majhno razliko, ki bi lahko pomenila drugi krog volitev. Razlika, ki bi nas uvrstila v drugi krog, je le 0,65 odstotka oziroma okrog 20 glasov,« je po nedeljskih volitvah za STA povedal županski kandidat Omerović.

Kot je dodal, bi pri 1557 glasovih lahko prišlo do napake. »Ob tem se lahko izkaže, da imamo morda tudi manj glasov in bi sedanji župan dobil več veljavnih glasov,« je dejal, a ker je bil tako blizu drugega kroga, so se v štabu odločili, da zahtevajo ponovno štetje.

Lista za Posočje - Bovec je sicer v nedeljo dobila največ mandatov v občinskem svetu, volivci so ji namenili pet od skupaj 12 mandatov. Županova lista je dobila tri občinske svetnike.