Za izvolitev zadošča en glas

Volitve z enim samim kandidatom naj bi sodile v neke druge čase, vendar na županskih volitvah v številnih občinah v Podravju volilne tekme sploh ne bo. Kar petnajst kandidatov oziroma kandidatk nima tekmecev in bo tako nedvomno izvoljenih, saj za njihovo izvolitev zadošča že en sam glas podpore. Medtem ko bo v mestnih občinah precejšnja gneča, v Mariboru se bo aktualni župan Saša Arsenovič pomeril s kar štirinajstimi protikandidati, na Ptuju pa bo morala biti županja Nuška Gajšek za nov mandat prepričljivejša kot sedem drugih pretendentov za župansko funkcijo, so bila mnogim prihranjena predvolilna soočenja, manj oziroma nič stroškov so imeli tudi s kampanjo.