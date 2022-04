Zaradi napak so uničili kar 150 tisoč volilnih glasovnic

Zgodba z zamudami pri pošiljanju volilnega gradiva počasi dobiva jasnejšo podobo. Prvak SDS Janez Janša je, kot smo pisali, prek tviterja že pred dnevi opozoril, da Državna volilna komisija (DVK) za štiri dni zamuja s predajo volilnega gradiva Pošti Slovenije.

Tam pa so pritrjevali, da so bile glasovnice tokrat dostavljene le devet dni pred izvedbo volitev oziroma zgolj štiri delovne dni pred dnevom, ko je treba izvesti njihovo dostavo naslovnikom. Za zadnje državnozborske volitve leta 2018 pa so bile glasovnice oddane prej – trinajst dni pred dnevom volitev oziroma devet delovnih dni pred dnevom, ko je treba izvesti dostavo naslovnikom.

Najprej se je zapletlo 6. aprila, ko so v celjskem Cetisu ob tisku volilnih glasovnic dobili opozorilo iz šeste volilne enote o neskladnosti logotipov štirih strank (Naša prihodnost - Dobra država, Desus, Lista Borisa Popoviča in NSi). Tisk so zato ustavili po tem, ko je bilo natisnjenih že okoli 40.000 glasovnic in so bile te tudi že predane Pošti Slovenije. Te so preklicali in jih uničili.

Zatem so vnovič preverjali logotipe, a so menda od sodelavke DVK ponovno dobili star logotip NSi in potrdilo, da je ustrezen. V Cetisu so zato vnovič začeli tiskati volilne glasovnice. A že naslednji dan, 7. aprila, sredi dneva dobili klic, da logotip NSi ni pravilen. Do takrat so z napačnim logotipom stiskali že 110.000 glasovnic. Tudi te se je uničilo.

Razglas, kjer je obstal logotip, ki ga NSi ne uporabja več.

Šele 8. aprila se je torej začelo normalno tiskati volilne glasovnice, a so ga nato ustavili v nedeljo, ker je zmanjkalo papirja. Tako so okrajne volilne komisije dobile glasovnice z zamikom, hkrati pa se je kasneje začelo pakirati tudi volilni material za glasovanje v tujini.

Ker pa naj bi Papirnica Radeče sporočila, da papirja na trgu preprosto ni več, je star logotip NSi, ki ga ne uporabljajo že od 2018 več, ostal v volilnih razglasih v dveh volilnih enotah (dve in pet). Kako je do napake prišlo ni povsem jasno, saj so jim v NSi dostavili nov logotip, ki so ga že uporabljali tudi že na zadnjih parlamentarnih in evropskih volitvah.

V službi DVK, ki jo vodi direktor Dušan Vučko, so kot rečeno napako pripisali eno od uslužbenk zadolženih za to. Ta je nato odšla na bolniški dopust.