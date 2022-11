S »Prelepo je belo Ljubljano« Janković napovedal koalicijo v mestnem svetu

Pred volilnim štabom ljubljanskega župana Zorana Jankovića je bilo okoli 19. ure le nekaj televizijskih kamer, fotografov in novinarjev medijskih hiš. Pred štabom so se zbrali številni Jankovićevi podporniki, med drugim je bilo opaziti Sama Lozarja, direktorja Ljubljanske energetike, in Krištofa Mlakarja, direktorja Voka Snage.

Glede na to, da so raziskave javnega mnenja kazale na še en mandat zdajšnjega župana, presenečenj na letošnjih lokalnih volitvah ni pričakovati. Zagotovo pa se zna spremeniti sestava mestnega sveta, kjer ima Lista Zorana Jankovića večino.

Ljubljanski župan je po prihodu v svoj štab komentiral nizko volilno udeležbo. Po njegovih besedah je nizka udeležba pričakovana, in sicer zaradi dveh razlogov: »Vsako nedeljo imamo namreč volitve in so volivci dali očitno prednost tistim volitvam, ki so državotvorne. Drugi razlog pa je, da je kazalo na mojo premočno vodstvo in so volivci ostali doma, saj so vedeli, da bom tako ali tako zmagal,« je dejal Janković. Dodal je, da tisti, ki pride na volitve, in tisti, ki ne pride, oba volita.

»Sam bi si želel večjo udeležbo, saj bi dobil višjo podporo. Ampak Ljubljančani so odločili tako, kot so,« je poudaril župan. Hkrati je napovedal, da bo podžupan Aleš Čerin že prihodnji teden sklepal koalicijo s predstavniki Gibanja svoboda in stranke SD. To bi lahko razumeli tudi, da je župan prepričan, da na tokratnih volitvah v mestni svet ne bo dobil večine, tako kot prejšnja leta.

Janković pričakoval zmago v prvem krogu

Ob oddaji volilnega lističa na OŠ Oskarja Kovačiča na Rudniku je Zoran Janković sicer dejal, da pričakuje zmago v prvem krogu in udeležbo nad 45 odstotkov. In, če bo treba v mestnem svetu skleniti koalicijo, ne bo nobene drame, je poudaril. Sicer pa je bila ob 16. uri volilna udeležba v glavnem mestu nizka, saj se je volitev udeležilo le 25,72 odstotka volilnih upravičencev.